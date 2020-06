Stuttgart quasiment de retour en Bundesliga, Hambourg se complique la tâche

3

DDG

Anomalie réparée.En anéantissant Nuremberg (0-6) lors de l'avant-dernière journée de 2. Bundesliga ce dimanche après-midi, le VfB Stuttgart a quasiment validé sa remontée dans l'élite allemande, un an après l'avoir quittée dans les larmes au terme de son barrage contre l'Union Berlin. Grâce à son tonitruant succès du jour, marqué par un pion de Silas Wamangikuta (l'ancien attaquant du Paris FC), le quintuple vainqueur du championnat allemand s'est solidement ancré à la deuxième place de D2 et ne devrait pas être rejoint par son premier poursuivant, le FC Heidenheim. Le voisin du Bade-Wurtemberg, actuel troisième et en pole position pour un barrage d'accession, compte trois points de retard et une différence de buts de +12 (contre +23 pour le VfB de l'inoxydable Mario Gómez) avant l'ultime journée.En revanche, Heidenheim a bien réalisé un petit exploit ce dimanche en terrassant le géant historique du HSV lors d'un choc crucial pour le podium. Bien que lancé par sa gâchette Joel Pohjanpalo, prêté par le Bayer Leverkusen, Hambourg s'est fait rejoindre et même crucifier dans le temps additionnel par des locaux héroïques (2-1). Heidenheim se permet ainsi de doubler son adversaire du jour et de le devancer d'un point avant la dernière journée, dimanche prochain, où les Rouge et Bleu affronteront le leader de l'Arminia Bielefeld, déjà assuré de regoûter à la BuLi la saison prochaine.Suspense.