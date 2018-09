Sturridge, si loin du Bridge ?

Après des années passées dans l'ombre ou à l'infirmerie, Daniel Sturridge, revenu à Liverpool, remonte sur le devant de la scène. Un peu comme lors du début de son deuxième passage à Chelsea, qui pouvait inciter à l’optimisme. Bis repetita ?

1

Valeur sûre sans blessure ? Même pas sûr

Une dernière chance ?

Par Florian Cadu

Cela faisait longtemps qu'il n'avait plus goûté aux joies d'une titularisation en Ligue des champions. Très longtemps. Six ans et demi, environ. 2379 jours, pour être précis. La dernière fois, c'était avec Chelsea, face à Naples, dans un huitième de finale retour remporté par lesen prolongation (4-1). Le 14 mars 2012, année où le club londonien a d'ailleurs remporté la coupe aux grandes oreilles. Alors, Daniel Sturridge se devait de fêter l'événement de belle manière. Chose faite avec son ouverture du score de la tête contre le Paris Saint-Germain. Histoire, aussi, de faire connaissance avec les imitations de Sadio Mané. L'essentiel Roberto Firmino diminué en raison d'une gêne à l’œil , Jürgen Klopp avait naturellement opté pour l'Anglais en pointe afin de bien démarrer l'entrée en matière de Liverpool dans cette nouvelle édition de Ligue des champions. Naturellement, parce que l'Allemand semble compter sur lui cette saison. «, a ainsi assuré le technicien face à la presse en juillet.Quelques blessures, oui. Pas moins de 31, même, depuis son arrivée chez lesen 2013. Des pépins physiques qui ont eu raison de son rendement tout au long de sa carrière. Prêté à West Bromwich Albion l'hiver dernier, Sturridge a défendu les couleurs desà seulement six reprises (aucun but). À Liverpool, l'avant-centre n'a réalisé qu'une seule saison à plus de onze titularisations en Premier League. Alors, l'homme qui approche de la trentaine (il a soufflé ses 29 bougies le 1septembre) et à qui on conseillait d' «» (Klopp, déjà, en 2015) est-il parti pour, enfin, exprimer son énorme potentiel et rééditer ses performances de 2013-2014 (24 pions en compétitions nationales) ?Un coup d’œil sur ses expériences à Chelsea, qu'il va croiser ce mercredi au troisième tour de League Cup justement, n'incite guère à l'optimisme. Après un premier passage contrasté d'un an et demi chez leset un prêt à Bolton nécessaire pour lui offrir du temps de jeu, l'international (26 sélections) revient à Londres en 2011, impressionne les habitués de Stamford Bridge, est appelé en équipe nationale et s'installe légitimement dans le onze... jusqu'en janvier. Capable d'exploits individuels assez impressionnants et doté d'une accélération foudroyante, Daniel ne tient pas sur la durée (onze buts en Premier League avant la nouvelle année, puis plus rien malgré quatorze titularisations). Le remplacement d'André Villas-Boas par Roberto Di Matteo, qui autorise l'équipe à passer en mode « auto-gestion » guidée par le trio John Terry-Frank Lampard-Didier Drogba, ne l'aide pas. Et c'est finalement du banc qu'il observe saaller chercher la C1, alors même que son organisme le laisse tranquille.Cette période, couronnée d'un immense succès pour Chelsea, met en avant l'irrégularité qui deviendra malheureusement chronique de Sturridge. Liverpool, qui le récupère dès l'année suivante, s'en rendra également compte. Reste que le temps passé et l'expérience acquise ont pu forger un corps plus solide et un nouveau tempérament chez le Britannique, qui n'a désormais plus de temps à perdre s'il souhaite ne pas définitivement faire partie de la trop grande liste des espoirs déchus.Klopp et le calendrier surchargé devraient lui offrir une nouvelle occasion de convaincre, cette saison. Une énième chance que le natif de Birmingham doit croquer à pleines dents, en restant patient : constituant pour le moment le deuxième choix de son coach et Firmino ne pouvant certainement pas enchaîner soixante parties au top niveau, la doublure aura son mot à dire. À lui de se rendre, encore une fois, plus important en rouge qu'en bleu.