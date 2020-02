Strict minimum pour l'ASM

Grâce à un unique but marqué au quart d'heure de jeu par Stevan Jovetić, Monaco a battu Angers sur la plus courte des marges pour offrir à Robert Moreno sa première victoire en Ligue 1. L'ASM passe neuvième avant les autres résultats de la journée, pendant que le SCO enchaîne un quatrième match de championnat sans victoire et pourrait tomber à la quinzième place.

Deux beaux fronts, un seul sourire

Peureuse Principauté

Monaco (4-2-3-1) : Lecomte - Aguilar, Maripán, Glik, Ballo-Touré - Golovin, Silva - Fàbregas (Tchouaméni, 58e), Fofana (Henrichs, 93e), Jovetić (Baldé, 71e) - Ben Yedder. Entraîneur : Moreno.



Angers (4-1-4-1) : Petković - Doumbia, Pavlović, Traoré, Manceau - Santamaria - Capelle (Ninga, 77e), Fulgini, Bobichon (Pereira Lage, 61e), Thioub - Alioui (Bahoken, 67e). Entraîneur : Moulin.

Quand première rime avec première. L'une fait le bonheur de Jovetić, auteur de son premier pion offrant des points à son entité cette saison - le seul de la partie - après avoir planté pour rien contre Strasbourg. L'autre va rendre heureux Moreno, qui a obtenu sa toute première victoire dans le championnat de France. Un but splendide, pour le gain d'un match étriqué : voilà ce qu'il faut retenir de ce Monaco-Angers comptant pour la 23journée de Ligue 1.En second lieu, il faut rappeler que Monaco n'est pas guéri malgré ce succès sur la plus petite des marges, mais atteint la neuvième place du championnat. Et que s'il n'a pas démérité, le SCO n'a su refaire son retard concédé dès le début de la rencontre et pourrait tomber en quinzième position avant le week-end. Bref, un 1-0 pas fou avec ses conséquences.Retombé dans la galère après une - très - courte période de mieux, avec notamment une bonne performance contre le Paris Saint-Germain (3-3), l'ASM accueille Angers sans ses deux expulsés du week-end Martins et Bakayoko. De quoi lancer ou relancer la recrue Fofana, l'expérimenté Fàbregas, le discret Silva et l'irrégulier Jovetić. Le Monténégrin, justement, est donc le premier à redonner un peu de couleur à son club : au quart d'heure de jeu dépassé, l'ancien de Manchester City profite d'une superbe transmission de l'ex-Strasbourgeois - déjà passeur décisif devant Strasbourg - pour placer une jolie tête lobant Petković.Méritée, cette ouverture du score ? Pas volée en tout cas, au vu de la possession de balle princière à la 25minute (65%). Le SCO tente logiquement de réagir et de se rebeller, mais le talent semble bien plus présent au sein de l'équipe locale. Qui continue à se montrer dangereuse, sans non plus se procurer d'énorme occasion. À noter tout de même le pouvoir d'accélération impressionnant de Fodé Ballo-Touré, la frappe foirée de Fulgini ou encore et surtout la grosse opportunité d'égalisation juste avant la mi-temps pour Capelle. Dont le coup de casque est parfaitement sorti par Leconte, qui permet à ses potes de rejoindre les vestiaires avec une petite avance.À la reprise, les Angevins s'essayent à un pressing offensif cherchant à déstabiliser d'emblée l'équilibre du Rocher. Lequel demeure solide sur la pelouse du stade Louis-II malgré une belle action loupée par Santamaria, et roule parfois en attaque afin de passer définitivement sur le SCO avec un break. N'empêche que la copie un poil tachée de l'ASM dans ce second acte s'avère bien moins propre que celle rendue dans le premier. Alors, l'outsider prend confiance et commence à dominer.Jusqu'à attraper ce point qui lui ferait du bien, après deux défaites de rang et quatre journées sans succès ? Tour à tour, Fulgini, Capelle, Santamaria, Alioui, Ninga, Traoré, Manceau et même Pavlović cherchent le chemin des filets. Mais le Monaco de Lecomte (et l'imprécision des visiteurs) dit non, lui qui souhaite absolument grappiller ces trois unités pour retrouver la première partie de tableau. Chose faite, en dépit de la forte pression exercée par la bande de Moulin et d'un ultime sauvetage de Baldé. Sale série qui perdure pour lui, une plus ravissante qui débute pour son confrère ?