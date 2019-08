Strasbourg valide le troisième tour

Malgré sa défaite devant le Maccabi Haïfa et sa fragilité évidente alors qu'il menait d'un but à l'extérieur, le Racing s'est qualifié pour le troisième tour de qualification d'Europa League grâce notamment à sa victoire obtenue à l'aller devant son public. Vivement la prochaine étape !

72

De 4-1 à 4-3, en quinze minutes chrono

Des prolongations ? Ce serait trop con...

Maccabi Haïfa (5-3-2) : Haimov - Meir, Arad, Dos Santos, Gershon, Menachem - Plakushchenko (Abu Fani, 72e), Lavi, Ashkenazi - Shua (Awad, 67e), Rukavytsya (Haziza, 63e). Entraîneur : Balbul.



Strasbourg (5-3-2) : Sels (Kamara, 46e) - Simakan, Koné, Mitrović, Djiku, Carole - Fofana, Martin, Liénard - Ajorque (Sissoko, 86e), Thomasson (Da Costa, 71e). Entraîneur : Laurey.

Par Florian Cadu

Ouf, il était moins une ! Enfin, moins un... Car après sa manche aller remportée de deuxdevant son public (3-1), Strasbourg est passé proche d'une vraie désillusion pour son deuxième match officiel de la saison. Devant au score au bout d'un quart d'heure, les Alsaciens ont en effet laissé le Maccabi Haïfa marquer deux à deux reprises et les devancer. Ce qui ne leur laissait plus qu'un but d'avance, au risque de possibles prolongations.S'en est donc suivi une période de stress... puis un soulagement, le Racing ayant finalement tenu bon pour se hisser au troisième tour de qualifications de l'Europa League malgré sa défaite du jour (2-1). Le RCS savait qu'il entamait un parcours du combattant où rien ne serait facile, il en a maintenant une nouvelle confirmation. Mais il est encore là, et son public s'en régale déjà.Cette première période débute pourtant bien, pour les Alsaciens. Bien en place, les visiteurs ne semblent pas effrayés par le public local qui donne de la voix pour guider les siens vers la remontée. À la réception d'un centre de Thomasson, Ajorque ouvre même le score de la tête aux alentours du quart d'heure de jeu et accroit donc l'avance des Français. Suffisant pour plier la confrontation ? Absolument pas.Car moins de dix minutes plus tard, les Israéliens égalisent par Shua qui dribble Sels après être parti en profondeur et pousse le ballon au fond afin de redonner espoir à sa bande. Le doute s'immisce alors dans les têtes des joueurs du Racing, qui ne font pas gaffe aux espaces laissés dans leur dos et qui oublient petit à petit leur football. Résultat : peu avant la mi-temps, Rukavytsya colle un deuxième pion d'une frappe du droit. 2-1, la peur apparait plus que jamais.Au retour des vestiaires, le discours de Laurey paraît avoir un tant soit peu rassuré Strasbourg. Plus à l'aise que lors de la fin du premier acte, les Alsaciens se procurent notamment une grosse occasion d'éteindre le suspense lorsqu'Haimov sort une triple parade de folie devant Ajorque, Thomasson et Linéard. Dans une rencontre où le déchet technique s'incruste aussi régulièrement que les pauses fraîcheur, tout reste donc possible. Et notamment des prolongations, dans le cas où le Maccabi planterait cette troisième réalisation qu'il désire tant.Sauf que le temps passe, et qu'il traverse le début de soirée en faveur d'un Racing désormais en confiance mais tout de même pressé d'en finir en raison de sa fragilité évidente face à un adversaire épuisé. Lequel trouve quand même des ressources pour se montrer dangereux, à l'image de la tête d'Awad qui passe au-dessus des montants français. La dernière frayeur est passé, et la Meinau aura droit à son troisième tour.