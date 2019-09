Strasbourg se soigne en stoppant Nantes

Mené à la fin du premier acte par des Canaris en pleine bourre, le RCSA a retrouvé ses esprits en deuxième et a retourné la situation dans la dernière demi-heure (2-1) pour goûter pour la première fois aux trois points cette saison. Il était temps.

Strasbourg (5-3-2) : Sels - Lala, L. Koné, Mitrović (c) Djiku (Liénard, 46e), Carole (Simakan, 84e) - I. Sissoko, Bellegarde, Thomasson (Mothiba, 73e) - Ajorque, N. Da Costa. Entraîneur : Thierry Laurey.



Nantes (4-4-1-1) : Lafont - Fábio, Girotto, Pallois, C. Traoré (Appiah, 62e) - Blas, A. Touré (c), Abeid, M. Simon - Louza (K. Bamba, 90e) - K. Coulibaly. Entraîneur : Christian Gourcuff.

L'espace d'une grosse quarantaine de minutes, le FC Nantes s'est temporairement placé en leader de Ligue 1, devant un Paris Saint-Germain qui ne s'illustrera que dimanche. Ce n'était que symbolique, et ça n'a de toute façon pas duré, puisque Strasbourg, qui n'avait toujours pas gagné cette saison, a pris la mesure du troisième du championnat - qui restait sur trois victoires de rang - en deuxième période, et l'a retourné sur la fin, notamment grâce au coaching de Thierry Laurey. Le Racing respire, quatre mois après son dernier succès en Ligue 1... à la Beaujoire.Après dix minutes d'échauffement, Ibrahima Sissoko s'infiltre dans les seize mètres nantais, mais n'est pas assez malin pour récupérer le penalty (11). Bien présent, le longiligne milieu est ensuite à la frappe (14). Sans vraiment être au-dessus, Strasbourg fait le jeu : la révélation de la défense Andrei Girotto s'interpose sur une talonnade de Nuno Da Costa (24) et Lamine Koné envoie une volée au-dessus (25). Puis le coup de froid sur la première grosse situation des Canaris : un centre complètement raté par Charles Traoré, un rebond hasardeux dans la surface qui fait bégayer Kenny Lala et Kalifa Coulibaly est présent pour allumer les filets de la Meinau dans un angle resserré (0-1, 28). Insupportable pour la défense strasbourgeoise et toujours là pour la bagarre, le Malien permet à Ludovic Blas de s'essayer à la frappe (34). Le Racing continue ses efforts, mais se montre bien peu dangereux et trouve toujours un Pallois ou un Girotto sur sa route, alors que Moses Simon et ses jambes de feu font passer un frisson devant la cage de Matz Sels (40).Laurey tente de faire bouger les lignes en passant à une base de quatre derrière avec l'entrée de Dimitri Liénard, qui frappe en tribune (50). Le double rideau de Gourcuff se met en place, la gonfle reste dans le camp des visiteurs et les pieds strasbourgeoises et l'on se rapproche côté locaux, à l'image d'une reprise de Thomasson (56) ou d'un Ajorque pénétrant à deux reprises dans la surface. L'égalisation vient finalement de l'unique Liénard qui ajuste Alban Lafont et fait chavirer son public pour son premier pion en Ligue 1 depuis un certain 12 mai 2018 (1-1, 66).Les débats se rééquilibrent et la réponse ne tarde pas (68), même si Lala chauffe lui aussi Lafont (70), et Da Costa dévie sur le portier (86). À l'approche du temps additionnel, le dernier effort strasbourgeois est le bon : Bellegarde s'échappe et piège Imran Louza, qui permet à Ludovic Ajorque de terminer le travail sur peno (2-1, 89). L'attaquant réunionnais lance même Lebo Mothiba qui glisse au moment de conclure (90+2). Le plus dur est fait et ça ne bougera plus : ce vendredi soir, les Alsaciens quittent la zone rouge.