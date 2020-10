Strasbourg fait chavirer Brest

126

Brest (4-3-3) : Larsonneur - Perraud, Faussurier, Hérelle, Duverne - Faivre, Belkebla, Lasne - Mounié, Le Douaron, Charbonnier. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Strasbourg (4-4-2) : Kawashima - Lala, Mitrović, Djiku, Simakan - Thomasson, Sissoko, Aholou, Bellegarde - Diallo, Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.

Et de deux.Vainqueur une seule et unique fois depuis le début de saison, Strasbourg a profité de son déplacement d'Est en Ouest et un voyage initiatique à Brest pour remporter son deuxième match en Ligue 1. Et cette fois-ci, rien à y redire tant les Alsaciens ont dominé leur adversaire du jour. Ils ont même inscrit trois buts, une première pour eux depuis la reprise du championnat.Mieux organisés, les Strasbourgeois de Thierry Laurey ont patienté jusqu'à l'approche de la demi-heure de jeu pour ouvrir le score grâce à une tête plongeante d'Habib Diallo au premier poteauC'est sur un nouveau centre, cette fois-ci venu de la droite, que les Brestois vont craquer une seconde fois. Moment choisi par Ludovic Ajorque pour placer une tête sur le bras de Julien Faussurier, et obtenir un penalty facilement transformé par le spécialiste Kenny LalaL'attaquant strasbourgeois va y aller de son propre but en seconde période, ajoutant un peu plus d'ampleur à une victoire largement méritée.Avec ce succès, les joueurs de Laurey reviennent à trois points des Brestois, qui peinent à enchaîner.