Strasbourg renverse Montpellier

Strasbourg (3-5-2) : Sels - Perrin (Waris, 69e), Nyamsi, Caci - Fila (Guilbert, 69e), Sissoko, Prcić, Bellegarde (Aholou, 63e), Liénard (Kandil, 63e) - Thomasson, Gameiro. Entraîneur : Julien Stéphan.



Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Souquet, Cozza, Sakho, Ristić - Ferri (Leroy, 89e), Chotard - Mollet (Wahi, 60e), Savanier (Makouana, 89e), Mavididi (Sambia, 61e) - Germain (Gioacchini, 78e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Insubmersible Racing.Fort de quatre victoires consécutives en Ligue 1, Montpellier a longtemps cru cette série se prolonger ce dimanche à la Meinau. Mais les visiteurs ont fini par céder en infériorité numérique, face à des Strasbourgeois méritants (3-1). Bien rentrés dans la partie, les Montpelliérains allument la première mèche par Téji Savanier (4) et ouvrent le score quelques minutes plus tard sur un long ballon millimétré de Mihailo Ristić pour Florent Mollet qui ajuste Matz Sels. Le Racing réagit dans la foulée, mais Adrien Thomasson (21) et Sanjin Prcić (29) butent sur Jonas Omlin, alors que Kevin Gameiro trouve la barre transversale (25).Dominateurs, surtout au retour des vestiaires, les Strasbourgeois ne parviennent pas à recoller au score jusqu'à l'expulsion sévère d'Elye Wahi (66), coupable selon l'arbitre d'une semelle sur Lucas Perrin. Le tournant de la rencontre et le premier coup de massue pour le MHSC, qui va finalement craquer dans le dernier quart d'heure. Majeed Waris, fraîchement entré en jeu, ramène d'abord son équipe à hauteur d'une lourde frappe en angle fermé. Avant que Thomasson, d'une tête placée sur un centre d'Anthony Caci, et Kevin Gameiro deux minutes plus tardentérinent la victoire des Alsaciens qui passent devant leurs adversaires du jour au classement (septièmes avec 32 points, Montpellier glissant au huitième rang à une longueur).La fête continue, à la Meinau.