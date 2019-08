Strasbourg prend la première manche contre Francfort

Dans une Meinau pleine à craquer, Strasbourg a remporté son barrage aller de Ligue Europa en prenant le dessus sur l'Eintracht Francfort (1-0) grâce à un but de Zohi. Après une première période convaincante, le Racing est parvenu à résister aux assauts allemands après la pause et se retrouve en bonne position avant le retour en Allemagne dans une semaine.

Zohi de vivre

Le dos rond strasbourgeois

Strasbourg (5-3-2) : Sels - Lala, Koné, Mitrović, Djiku, Carole - Martin, Thomasson (Mothiba, 77e), Liénard - Zohi (I. Sissoko, 64e), Ajorque (Simakan, 86e). Entraîneur :Thierry Laurey.



Eintracht Francfort (3-5-2) Trapp - Abraham, Hasebe, Gaćinović (Rode, 46e), Fernandes (Kohr, 78e), Torro, Kostić - Rebić (Paciência, 46e), Kamada. Entraîneur : Adolf Hütter.

Le symbole était puissant. Huit ans jour pour jour après que le Racing a été placé en liquidation judiciaire et a sombré au cinquième échelon français, le peuple strasbourgeois retrouvait jeudi soir la saveur d’un grand rendez-vous européen. Le début des choses sérieuses après les apéritifs contre le Maccabi Haïfa et le Lokomotiv Plovdiv et un match contre le voisin Francfort, demi-finaliste de la dernière édition, dans une Meinau sexy comme toujours. Pour une fête réussie, Strasbourg ayant remporté la première manche (1-0) grâce à un but opportuniste de Zohi en première période et après avoir longtemps subi après la pause. Le retour s'annonce déjà très chaud.Les Alsaciens n’avaient aucune raison de changer leurs habitudes pour embêter l’Eintracht : un 5-3-2 solide et cohérent pour empêcher les Aigles, dans un système similaire, de développer leur jeu et prendre de vitesse un trio plutôt lent en charnière. La tension se fait ressentir dans les premières minutes, les deux équipes s’observant. Lala et Zohi dévissent complètement leurs tentatives (4, 9), alors que les locaux auraient pu bénéficier d’un penalty après une mimine d’Hasebe dans la surface (5). La bande à Laurey est dans le bon rythme, et la Meinau s’offre un premier frisson sur un gros loupé de Liénard, bien lancé dans la profondeur par Thomasson (12).Strasbourg prend le contrôle du ballon et du match, ne laissant pas les espaces nécessaires aux visiteurs pour déployer leurs offensives, même si la défense est vigilante sur la reprise de Rebić (17) et Sels toujours aussi impeccable sur le coup franc de Kostić (29). Un vent de confiance souffle sur l’enceinte alsacienne, comme s’il ne pouvait pas arriver grand-chose aux Strasbourgeois dans cette première période. La délivrance vient finalement d’un cafouillage après un corner botté par Liénard, dont profite Zohi pour effleurer la chique du bout du pied et tromper Trapp (1-0, 33). Un pion qui vient donner raison à Laurey, préférant laisser Mothiba et Da Costa sur le banc pour aligner un duo Zohi-Ajorque en attaque. Le second n'est d'ailleurs pas loin de doubler la mise (38), alors que l'Eintracht ne propose aucune révolte. La soirée est belle.La chanson n’est pas la même après la pause, la formation allemande revenant sur la pelouse avec un autre état d’esprit et une nouvelle tronche après les deux changements effectués par Hütter. Mais le Racing se trouve un héros en la personne de Sels, le gardien belge réalisant deux formidables parades pour gâcher le show Kamada (46, 51). Le bloc strasbourgeois recule de plus en plus, mais sort indemne de ce gros temps faible. À l'affût pour mettre son équipe à l'abri, Ajorque prend sa chance d'une volée soudaine après un mauvais dégagement d'Abraham, sans succès (60).Le Racing fait le dos rond, défend à neuf et laisse Ajorque faire le sale boulot au niveau du rond central. Mais les Aigles sont beaucoup moins dangereux qu'au début du second acte, seule une frappe croisée de Kostić fait trembler les tribunes (61). Le technicien alsacien joue la carte Mothiba, mais les locaux ne s'approchent quasiment plus de la surface francfortoise. En face, le seul frisson vient d'un gros cafouillage difficilement appréhendé par la défense strasbourgeoise et finalement dégagé en catastrophe par Sissoko (81). Rien ne pouvait arriver au RCSA dans son jardin. Rendez-vous dans une semaine à la Commerzbank-Arena.