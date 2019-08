Strasbourg, la C3 à bout de bras

Oui, Strasbourg s'est imposé lors du deuxième tour aller face au Maccabi Haïfa. Et avec la manière, s'il vous plaît. Reste que l'Europa League demeure encore loin, puisqu'il faudra passer un troisième tour et un barrage pour l'atteindre. Sans oublier ce retour en Israël.

Confirmer, et s'élancer

Un troisième tour dans l'inconnu, un barrage-piège

Dans ces cas-là, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Un deuxième tour de qualification pour l'Europa League doit-il vraiment être considéré comme un match officiel européen, ou doit-on attendre l'étape des rencontres de poules pour juger qu'on fait véritablement partie de la compétition ? Strasbourg, qui n'avait plus connu une partie continentale depuis le 16 mars 2006 - soit près de treize ans ! - et une élimination en huitièmes de finale de Coupe UEFA contre Bâle, n'a pas vraiment envie de se poser la question.Pour cela, et même s'ils ont déjà fêté la League Europa au stade de la Meinau, les Alsaciens comptent franchir toutes les étapes les menant potentiellement en C3. La première marche, la manche aller de son duel avec le Maccabi Haïfa, est d'ores et déjà franchie grâce à une victoire enthousiasmante sur le score de trois buts à un la semaine dernière et doit donner de l'élan aux Français pour grimper tout en haut des escaliers. Car s'il est parfaitement au courant de la chose, le Racing ne peut pas nier le fait : la montée risque d'être plus éprouvante et plus longue qu'avec un ascenseur ou un escalator.D'abord, Strasbourg doit confirmer son succès obtenu devant son public et achever son adversaire en Israël. Pas si facile, pour un club français : si les Girondins de Bordeaux ont battu par deux fois le Maccabi en 2009 en Ligue des Champions, Auxerre (défaite en Coupe UEFA en 2006) et surtout le Paris Saint-Germain (élimination au premier tour de la Coupe des Coupes en 1998) avaient mordu la poussière à l'extérieur. Il ne faut pas oublier non plus que dans le premier round - dans lequel Matz Sels a notamment été sauvé par sa barre transversale au bout du temps additionnel -, il a fallu une supériorité numérique doublée de l'entrée décisive d'un super Adrien Thomasson pour faire basculer la confrontation dans le bon sens. Le tout en n'ayant concédé seulement... trois frappes cadrées (quatre tirs en tout, contre 27). C'est dire si la bascule peut s'inverser, en un minimum d'occasions., soulignait d'ailleurs Thierry Laurey après la partie.» , oui. Parce qu'en réalité, Strasbourg n'est qu'au début de son parcours du combattant. Une fois le Maccabi écarté, les Alsaciens auraient rendez-vous au troisième tour des qualifications pour faire face au Lokomotiv Plovdiv ou au Spartak Trnava, les Bulgares s'étant imposés 2-0 devant les Slovaques à l'aller. Avec, cette fois, le retour à domicile. Un adversaire à la portée du Racing, effectivement, mais dont on sait tellement peu de choses qu'il en devient dangereux.Viendra ensuite, si tout se passe bien, l'ultime péage séparant la voiture française de l'autoroute européenne : les barrages. Là, en fonction des équipes restantes et des coefficients UEFA de chacun, le RCS pourra être placée parmi les têtes de série ou non. Une barrière qui s'ouvre plutôt bien auxhexagonales ces dernières années (qualifications de Bordeaux et Saint-Étienne à l'arraché en 2015, de l'ASSE de justesse en 2016, de l'Olympique de Marseille en 2017 et des Girondins de Bordeaux l'année dernière), mais qui constitue bien souvent des bagarres piégeuses. Suffit de demander à Lyon quel moment il a vécu quand il a défié l'Astra Giurgiu, en 2014 (1-2, 1-0). Reste que les gars de la Meinau, eux, n'en sont pas encore là.