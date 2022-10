Strasbourg gagne enfin à Angers

Angers (4-2-3-1) : Fofana - Valéry (Bamba, 86e), Hountondji, Blažič, Doumbia - Mendy (Amadou, 66e), Bentaleb - Ounahi (Abdelli, 66e), Hunou (Thioub, 86e), Boufal - Sima (Salama, 66e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Strasbourg (3-5-2) : Sels - Djiku, Perrin, Le Marchand - Dagba (Pierre-Gabriel, 76e), Sissoko (Diarra, 77e), Prcić, Bellegarde, Delaine (Liénard, 81e) - Gameiro (Thomasson, 46e), Diallo. Entraîneur : Julien Stephan.

Stop the count !La terrible série de matchs sans victoire s'arrête donc à neuf pour Strasbourg, qui est allé glané son premier succès sur la pelouse d'une équipe d'Angers inquiétante (2-3).Les Alsaciens ne montrent les plus entreprenants dès les premières minutes, Fofana intervenant devant Diallo puis Bellegarde (6). Mais le dernier rempart angevin ne peut rien sur la volée splendide de Kevin Gameiro. Angers ne se laisse pas impressionner et Hunou répond très vite d'un magnifique enchaînement pour égaliser. Mais si Sels doit sortir aux devants de Sima (19), c'est bien Strasbourg qui monte peu à peu en puissance. Décisif devant Diallo (33), Fofana ne peut rien sur le corner qui suit et la tête de Le Marchand déviée dans ses filets par BlažičPas vraiment de suspense après la pause, puisque Fofana commet une énorme boulette en relâchant un ballon facile, offrant le break à Diallo. Angers tente bien sa chance par l'intermédiaire de Boufal (70) ou Hunou (75), avant que Blažič ne réduise l'écart sur coup-franc. Plus de peur que de mal pour Strasbourg malgré une dernière opportunité pour Doumbia, qui bute sur Sels (90+1). Côté classement, le Racing double son adversaire du soir à la faveur d'une meilleure différence de buts et sort de la zone de relégation.Le début du renouveau pour le Racing ?