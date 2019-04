Strasbourg frustre Paris et retarde le titre

Malgré une seconde mi-temps tout aussi crispante qu'à l'avantage du PSG, Strasbourg ramène un point du Parc à la faveur d'un premier acte parfaitement négocié tactiquement. Paris pouvait être titré ce soir, mais ira donc chercher son trophée contre son dauphin lillois la semaine prochaine. À la régulière.

PSG (4-3-3) : Buffon – Dagba, T.Silva (cap.), Kimpembe, Kurzawa (Draxler, 60e) – Verratti, Paredes – Dani Alves, Nkunku (Kehrer, 77e), Bernat – Choupo-Moting (Mbappé, 60e). Entraîneur : Thomas Tuchel



RC Strasbourg (5-3-2) : Sels - Carole, Martinez, Mitrović, Caci, Lala - Sissoko, Prcić, Gonçalves (Liiénard, 65e) - Ajorque (Mothiba, 86e), Da Costa (Grandsir, 73e). Entraîneur : Thierry Laurey

Décidément, tout était affaire de champagne. Avant le coup d’envoi de PSG Strasbourg ce dimanche soir, le calcul était simple : la défaite de Lille contre Reims offrait à Paris la chance d’être titré à domicile, à la simple condition de ramener trois points du Parc. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, la bande à Tuchel a rebouché sa bouteille aussi vite que remballé ses affaires, après un match nul surprise contre des Strasbourgeois parfaitement organisés tactiquement malgré une fin de match crispante. Et si elle fut longtemps en ligne de mire, la première défaite de Paris à domicile attendra, tout comme le titre. Il y a un temps pour tout.Il hurle, s’agite, éructe : Thierry Laurey a remarqué une couille dans le potage, et il le fait savoir. Car dans un début de match qui voit Paris aligner une composition C et seulement cinq remplaçants sur son banc, Strasbourg peine à évoluer. En phase défensive, c’est quasiment un 5-3-2 qui se dresse face aux Parisiens, efficace, mais qui laisse Ludovic Ajorque et Nuno Da Costa livrés à eux-mêmes sur les positions de contre-attaque. On ne sait donc pourquoi Laurey aboie sur ses hommes, mais la suite démontre qu’il n’avait peut-être pas tort : sur une merveille de passe de Verratti, Nkunku, lancé sur le côté droit, trouve Choupo-Moting au cœur de la surface (1-0, 13).Puis la table se renverse : en face, le RCS évolue par piques, comme on abat le taureau à l’usure. Profitant du fait que Kurzawa et Bernat se marchent dessus à gauche, c’est en piégeant le jeune Dagba à droite que Da Costa parvient à trouver la faille au bout d’un contre éclair (1-1, 26). Et soudain, la folie : alors qu’un piqué de Nkunku rebondissait doucement en direction des cages, Choupo-Moting pose le pied en opposition et arrête la gonfle sur la ligne, filant lui-même au fond des filets. À droite, en tribune presse, un habitué peste : «» Attention, c’est encore plus drôle en connaissant la chute : alors que la mi-temps approche, Gonçalves reprend de demi-volée un corner mal repoussé, envoyant une merveille dans les buts d’un Buffon pantois (2-1, 39). Tactiquement, Paris est à la rue, où Laurey enchaîne les tours de passe-passe.Cette fois-ci, on échange les rôles : c’est Thomas Tuchel qui pète un plomb. Pour deux fautes consécutives et légitimement sanctionnables sur Choupo-Moting puis Nkunku, certes, mais surtout parce que les siens n’ont toujours pas trouvé la faille à l’heure de jeu. Son coup de sang lui vaut une expulsion du banc, alors que Mbappé et Draxler rentrent dans la foulée sous une clameur équivalente à celle d'un but. Le jeu se fluidifie, le Parc pousse, et l’évidence saute aux yeux : voilà le match le plus intéressant de la saison à domicile du PSG . Peut-être même le plus intéressant tout court, se dit-on alors qu’Alves trouve la barre (70), et il aura fallu attendre la 31journée.Le tempo s’accélère, Paris veut son dû. Mbappé bute sur Sels après une folle cavalcade (82), mais c’est un nouvel entrant qui libère les siens : Kehrer, sur le corner qui suit, claque une tête décroisée tout sauf moche qui fait mouche (2-2, 83). Le ton monte, ça pousse, les centres se multiplient, l’air est bientôt irrespirable... mais rien. Pas même au bout du bout, quand Alves croyait avoir fait le plus dur (90+2). Il y a un temps pour tout, disait-on. Celui de fêter le titre se fera encore attendre. Rendez-vous dans une semaine ?