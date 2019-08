Dans le coin gauche, une spécialité alsacienne qui tient au corps comme un collant trop serré. Dans le coin droit, un délice allemand que les américains ont trouvé le moyen de récupérer en le calant entre deux tranches de pains. Combat sur la nappe : saucisse de Strasbourg contre saucisse de Francfort.



La plus représentative de sa ville : Strasbourg

La forme du moment : Match nul

Celle qui a la plus grande histoire : Francfort

Celle que l'on a envie de voir aller loin : Strasbourg

La plus europhile : Strasbourg

Par Théo Denmat, docteur ès saucisse

Paris a sa Tour Eiffel, et Strasbourg a sa saucisse. Et même si, dressées, l’une mesure 324m, et l’autre entre douze et quatorze centimètres, les deux belles sont à niveau égal en matière de symbolisme. «, avance Jean-Luc Hoffmann, président de la corporation des bouchers charcutiers traiteurs du Bas-Rhin et abonné du Racing depuis plusieurs années.» Une remarque probablement biaisée, mais pas totalement fausse, alors que seul Goethe, petit écrivain ayant habité la cité allemande, a eu l’occasion de populariser par écrit son amour pour la saucisse de chez lui. Bref, en cas de litige, il suffit de jeter un œil sur Google : le terme « saucisse » offre 6 410 000 résultats, parmi lesquels Strasbourg (2) et Francfort (4). La toile ne trompe jamais.Tel maître, tel chien : telle ville, telle saucisse. Incontournables sans être les premières citées lorsque vient l’heure des fatidiques questions : «» ou «» , la Strasbourg et la Francfort sont toutefois de fidèles compagnes de tablées. 19% des Français mettraient au moins une fois par semaine la saucisse à leur menu, selon une étude du cabinet Sofres pour InfoCharcuteries de 2014, qui ne fait toutefois pas de distinguo entre les deux variétés, regroupées par une unique catégorie : les «» . Tout juste sait-on que sur les 186 000 tonnes de saucisses produites chaque année en France, 84 000 concernent celles à pâte fine, soit Francfort et Strasbourg. Mais aucun moyen de connaître les ventes respectives des deux modèles, d’autant qu’à échelle locale, Jean-Luc Hoffmann ne vend que la première dans son établissement. «» , qu’il dit.Voilà la plus célèbre interrogation aviaire de l’histoire, celle qui triturait déjà Lucy dans les recoins de sa caverne humide : qui de l’œuf ou la poule fut là en premier ? La version moderne de l’affaire consiste donc ici à déterminer quelle saucisse inspira l’autre, et, en cas de plagiat avéré, à sanctionner financièrement le coupable comme Robin Thicke avec son sample de Marvin Gaye pour. Si les techniques sont quasi-identiques, on trouve trace du bonbon allemand dans des textes datant de la fin du XIIIsiècle, quand son pendant alsacien n’y fait son apparition que trois cent ans plus tard. «, concède notre spécialiste.» L’homme est dans le vrai, mais omet de préciser que le verbe allemand «» désigne précisément ce bruit délicieux de la peau qui craque sous les incisives. Pas cette fois, Jean-Luc.» , glisse Jean-Luc Hoffmann dans un souffle. Vrai, tant la Strasbourg et la Francfort se ressemblent. Mêmes ingrédients (maigre et gras de porc, eau, bouillon, saumure, épices, glace, aromates et alcool), mêmes techniques de fabrication, à quelques broutilles près. Seule la viande diffère, car là où l’Alsacienne peut mixer veau, porc et bœuf, l’Allemande n’utilise que du porc. Ainsi, son fumage naturel au bois de hêtre confère à la knack d'Alsace une délicate senteur de cumin, quand son homologue «» , d'après notre spécialiste. Seul moyen de les différencier : leur couleur. Rose/rouge pour la Strasbourg, jaune/orange pour la Francfort. Pourquoi ? «» Les palets délicats et les yeux subtils l’auront deviné : c’est à Strasbourg qu’on se régale.Au premier regard, on pourrait tomber dans le piège. Car oui, si la Knack est majoritairement consommée dans des choucroutes, plat peu internationalisé, la saucisse de Francfort est la variété majoritairement utilisée dans les hot-dogs consommés aux États-Unis depuis l’émigration germanique du XIXsiècle. Pas de débat : le qualité allemande s’expose définitivement mieux. Seulement voilà, Jean-Luc Hoffmann trépigne par téléphone : «» . Bingo. Maudits ersatz censés tromper leur monde, les pâles copies consommés à travers le monde n’ont rien à voir avec la Francfort, la vraie. Pourquoi sinon s’appliquer à recouvrir cette beauté de Ketchup, mayonnaise et autres relish sucrée, si ce n’est pour cacher le méfait ? En copiant la recette comme un tableau de maître, les faussaires de la Francfort ont fait perdre toutes ses lettres de noblesse à la spécialité, laissant donc champ libre à la réputation de la seconde sur son continent.