Strasbourg et Troyes marquent leur premier point

Racing Club de Strasbourg (5-3-2) : Sels - Fila (Waris, 63e), L. Perrin, I. Sissoko, Caci, Liénard - Thomasson, Prcic (Diallo, 63e), Bellegarde - Gameiro, Ajorque. Entraîneur : Julien Stéphan.



ESTAC Troyes (5-4-1) : Gallon - Ripart (Azamoum, 68e), El-Hajjam (Chadli, 87e), Giraudon, Salmier, Biancone - Tardieu, Kouamé - Chambost (Domingues, 72e), M. Baldé (Kukharevych, 87e) - Touzghar (Lumeka, 72e). Entraîneur : Laurent Batlles.

Strasbourgeois et Troyens débloquent enfin leurs compteurs.Dans ce choc entre les deux seules équipes à zéro point au coup d'envoi, Troyes et Strasbourg ont inscrit leur premier point à la Meinau (1-1). Dans un début de match animé, les deux équipes sont tombées sur des gardiens en état de grâce, Gallon et Sels sortant plusieurs parades décisives. Lors des 45 premières minutes, seul Touzghar a réussi à trouver le chemin des filets. Bien servi en profondeur par Kouamé, le Tunisien a pris le meilleur sur la défense du Racing pour tromper le gardien belgeSatisfaits par ce maigre avantage, les Troyens ont décidé de bétonner en seconde période et ne sont pas passés loin de se faire surprendre. Sur un modèle d'action collective, Sissoko a pensé égaliser après une remise d'Ajorque, mais l'attaquant strasbourgeois était en position illicite. À force de subir, Troyes a fini par craquer à un quart d'heure du terme. Après un cafouillage dans la surface et une mauvaise sortie de Gallon, Thomasson s'est montré le plus vif pour égaliser. Complètement cramées, les deux équipes ont tenté tant bien que mal de ne pas perdre.C'est chose faite, même si le chemin est encore (très) long.