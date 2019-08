Strasbourg et Metz se neutralisent

Strasbourg (5-3-1-1) : Sels - Lala, Djiku, Koné, Mitrović, Carole - Fofana (Bellegarde, 20e puis Da Costa, 76e), Liénard, Martin - Thomasson - Ajorque (Zohi, 88e). Entraîneur : Thierry Laurey.



Metz (4-3-3) : Oukidja - Centonze, Sunzu, Fofana, Delaine - Cohade (Angban, 88e), N'Doram, Maïga - Boulaya (Niane, 76e), Nguette (Gakpa, 76e), Diallo. Entraîneur : Vincent Hognon.

VLU

Toujours engagé dans son marathon européen, le RC Strasbourg est sur tous les fronts.Et c'est Metz, pour le premier derby de l'Est de la saison, qui s'est présenté à la Meinau ce dimanche. Les Alsaciens dominent dès les premiers instants, monopolisent le ballon et se procurent les meilleures situations. Les duels sont âpres et après un tacle rugueux de Thomas Delaine, Youssouf Fofana doit laisser sa place (16). Quelques instants plus tard, Strasbourg trouve l'ouverture grâce à Thomasson, buteur à l'aboutissement d'un beau débordement de Liénard (21). Mais les Bleus et Blancs, solides derrière, se contentent de maîtriser face à une équipe messine peu dangereuse sur le front de l'attaque. Si Liénard croit doubler le score (36), son but est logiquement refusé pour hors-jeu : à la mi-temps, Strasbourg n'a pas enfoncé le clou.Au retour des vestiaires, le FC Metz n'a besoin que de deux minutes pour faire regretter à Strasbourg de ne pas avoir fructifié sa domination dans le jeu : bien servi par Nguette, Diallo, seul dans la surface, ne tergiverse pas et trompe Sels pour égaliser (47). Par la suite, les débats s'équilibrent car les Grenats réagissent et se montrent plus entreprenants dans le jeu. Des espaces se libèrent progressivement et les occasions franches se succèdent, à l'image de la frappe sur le poteau de l'entrant Niane (86). Mais ni Strasbourg ni Metz, maladroits dans le dernier geste et gênés par la pluie battante, ne parviennent à passer devant. C'est donc bien logiquement sur un score de parité que les deux rivaux se séparent.Un derby sans vainqueur... mais la bonne affaire pour Metz.