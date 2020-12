Strasbourg et Metz restent sur leur faim

27

RCSA (4-2-3-1) : Kawashima - Lala, Simakan, Djiku, Caci - Sissoko (Aholou, 74e), Liénard - Diallo, Thomasson, Chahiri (74e) - Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.



Metz (5-3-2) : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Fofana, Delaine - Angban, Maïga, Tchimbembé (Maziz, 89e) - Boulaya, Nguette. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Après une bonne demi-heure à discuter de choucroute plutôt qu'offrir du bon football, les voisins de l'Est ont fini par servir un derby sans vainqueur, certes, mais suffisamment épicé.Recette au vin blanc à l'alsacienne ou à la bière à la lorraine ? C'est le débat posé cet après-midi à la Meinau. Et pendant que les Strasbourgeois s'écœurent à coups de saucisses envoyées en tribune, Warren Tchimbembé voit sa frappe contrée par le bras de Mohamed Simakan et obtient donc un penalty, sur la première offensive messine. À la suite des échecs récents de Nguette et Boulaya dans l'exercice, le capitaine Dylan Bronn prend ses responsabilités et fait plier la main molle de Kawashima. Dès la reprise, on retrouve les mêmes ingrédients : un centre de Tchimbembé, un nouveau contre du bras (le gauche cette fois-ci) de Simakan... mais une main ferme de Kawashima pour repousser le penalty de Bronn. Là est tout le sel de ce derby.Strasbourg pose ensuite le siège dans le camp messin. Et si Ajorque est proche de l'exploit, Simakan prend sa revanche en coupant au premier poteau un corner de Liénard. L'homme du match, pour le meilleur et le pire, puisque le défenseur alsacien laisse ensuite Opa Nguette, invisible jusqu'ici, rentrer sur son pied droit et trouver le petit filet opposé. On pense alors avoir la sucrerie de ce repas, mais c'était compter sans le délicieux slalom d'Adrien Thomasson pour remettre les deux équipes à égalité. L'ancien messin Habib Diallo pense pouvoir régler l'addition, mais les gars de Laurey et d'Antonetti devront se résoudre à partager la note.