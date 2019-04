Strasbourg et Guingamp régalent, Reims cale et Caen coule

Une revanche de folie à la Meinau, un 0-0 spectaculaire au Louis-II, et un naufrage en Normandie : un multiplex classique, mais efficace avec sept buts dont six sur la même pelouse. Résultat : Angers se sauve, Guingamp y croit et Caen s'enfonce.

16

Ceci n’est pas une dimension parallèle, mais bien la nôtre : sur la pelouse de Louis-II, Reims joue l’Europe et Monaco le maintien. Logiquement, ce sont donc les Champenois qui démarrent pied au plancher, avec cinq tirs en dix minutes. Quand l’ ASM perd Fàbregas sur blessure (14), on se dit même que la soirée va être longue pour Monaco . Au contraire, les Monégasques se réveillent et la rencontre s’emballe. D’un but à l’autre, les occasions se multiplient. Subašić et Mendy chauffent leurs gants. Reims touche même du bois sur une tête de Boulaye Dia repoussée par le poteau (38). Un joli spectacle, stérile jusqu'à la pause. Monaco hausse le ton, et Reims recule en seconde période. Sur chaque coup de pied arrêtés, l’ ASM prend le dessus, notamment via Kamil Glik qui touche même la barre (75). Dominés, les Rémois font le dos rond et contrent de temps en temps. Edouard Mendy multiplie les parades face à l’attaque monégasque inspirée, mais pas en réussite. Cafaro gâche une ultime balle de contre, et Reims marque le pas dans la course à l’Europe.Deux semaines jour pour jour après leur finale de la Coupe de la Ligue soporifique, Strasbourgeois et Guingampais se retrouvaient à la Meinau pour remettre les pendules à l’heure. Une revanche sans trophée – même si le maintien en aurait des allures pour l’EAG –, mais spectaculaire. Derniers au coup d’envoi, les Bretons évoluent haut d’entrée. Le Racing, lui, peine à rentrer dans son match. Un coup franc excentré de Rebocho, déposé sur la tête de Thuram , lance tardivement les hostilités (37). Guingamp y croit, mais le Racing égalise dans la foulée grâce à Ajorque qui reprend de la cuisse un caramel de Prcić (39). Combatif, l’En Avant repasse devant grâce à un Lucas Deaux idéalement servi par Rebocho (63). C’était sans compter les vagues strasbourgeoises. D’une frappe limpide des vingt mètres, Prcić égalise d’abord, avant qu’Ajorque ne profite d’un centre de Gonçalves pour réaliser le doublé et donner l’avantage au Racing. On pense alors Guingamp K.O debout, mais Sorbon surgit pour égaliser en fin de match. Résultat : l’En Avant quitte la dernière place.Dans un stade d’Ornano plus froid que jamais, à cause d’une grève du Malherbe Normandy Kop et d’un vent très frisquet, Caen n’a jamais paru en mesure de rallumer la flamme. Étouffés d’entrée, les Normands se font croquer par la dalle angevine. Le SCO domine, régale par moments, sans être inquiété. Le retour du MNK en tribune à la trentième ne réveille pas Malherbe. Caen rentre aux vestiaires avec un score vierge flatteur, grâce à un bon Samba, aidé par sa barre sur une frappe de Reine-Adelaïde juste avant la pause. Du genre obstinés, les Angevins reviennent sur la pelouse avec toujours autant d’envie. Résultat : Reine-Adelaïde finit par trouver la faille sur un centre au cordeau de Capelle, au terme d’un déboulé dans son couloir gauche. L’emprise angevine est totale, Mangani trouve la barre. Les Caennais sont chambrés par d’Ornano, limitent la casse en ne perdant qu’un zéro, mais retombent à la dernière place de Ligue 1. De son côté, le SCO s’assure quasiment une nouvelle saison dans le canapé Conforama.