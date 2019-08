Strasbourg élimine Plovdiv et attend Francfort

Rapidement devant au score grâce à un but de Kévin Zohi, Strasbourg a timidement battu le Lokomotiv Plodviv ce mercredi soir (1-0). Suffisant malgré tout pour que les joueurs de Thierry Laurey, déjà vainqueurs à l'aller 1-0, filent vers les barrages de la Ligue Europa. Place désormais à Francfort.

Zohi programme

Et maintenant, Francfort !

Strasbourg (3-5-2) : Sels - Koné, Mitrovic, Ndour - Simakan (Martin, 83e), Corgnet (Lala, 76e), Sissoko, Liénard, Carole - Zohi, Da Costa (Ajorque, 63e). Entraîneur : Laurey.



Lokomotiv Plovdiv (3-5-2) Lukov - Malembana, Eze, Petrovic - Karageren (Junior, 82e), Vitanov (De Oliveira, 63e), Iliev, Umarbaev (Iliev, 76e), Tsvetanov - Ozbolt, Aralica. Entraîneur : Akrapovic.

Par Maxime Renaudet

Treize ans que le Racing Club de Strasbourg n'a pas mis les pieds en coupe d'Europe. Et pour y retourner, les hommes de Thierry Laurey ont d'abord dû éliminer le Maccabi Haïfa , sans trop forcer. Ce mercredi soir, lors du troisième tour, il leur fallait seulement valider leur victoire du match aller à Plovdiv (0-1) pour atteindre le dernier tour de barrages de Ligue Europa. Un parcours du combattant qui touche bientôt à sa fin puisque les Strasbourgeois ont encore dominé les Bulgares ce jeudi soir (1-0), grâce à un but de Kevin Zohi, quatrième dans la hiérarchie des attaquants du Racing.Devant une Meinau plus clairsemée qu'à l'accoutumée, les Strasbourgeois n'attendent pas longtemps pour piquer à vif le Lokomotiv Plovdiv. Rentré à deux minutes de la fin contre Metz lors de la première journée de Ligue 1 , Zohi (21 ans) se met vite en évidence en ouvrant le score (1-0, 7) sur une passe aveugle bien sentie de Liénard. Le Racing n'en attendait pas moins pour prendre confiance et faire bouger le bloc adverse de droite à gauche.Problème, les hommes de Thierry Laurey commencent à jouer trop facile et s'endorment peu à peu à cause d'un manque de verticalité. Heureusement, les Bulgares ne sont pas très inspirés et il faut attendre la demi-heure de jeu pour les voir cadrer une frappe, stoppée facilement par Sels. Finalement, c'est à nouveau Zohi qui réveille les siens mais sa frappe en pivot fuit le cadre bulgare (37).Au retour des vestiaires, le rythme n'est pas beaucoup plus soutenu qu'en première période. Heureusement, Liénard continue de distiller des galettes, dont une sur le crâne de Koné, qui la met au-dessus (57). Toujours endoloris par la faible opposition, les Strasbourgeois se font peur quand Eze est à deux doigts d'égaliser de la tête (62).Finalement en cruelle panne d'inspiration, les Bulgares n'inquiéteront quasiment plus les Strasbourgeois. L'occasion idéale pour Thierry Laurey de faire rentrer Ajorque, Lala et Martin. Mais comme au match aller, l'objectif de mettre un second but n'est pas rempli. Et sans briller ni être inquiété, Strasbourg file vers les barrages de l'Europa League. En face c'est maintenant Francfort que Strasbourg devra se coltiner. Un gros morceau qui reste sur une demi-finale de Ligue Europa. Heureusement pour Strasbourg, l'équipe allemande s'est faite quelque peu déplumer cet été. Ce qui promet un derby de la saucisse assez équilibré.