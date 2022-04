Strasbourg domine Rennes et poursuit son rêve

Strasbourg (5-3-2) : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Liénard (Caci, 46e) - Sissoko (Aholou, 79e), Bellegarde, Thomasson (Prcić, 67e) - Ajorque, Diallo (Gameiro, 67e). Entraîneur : Julien Stéphan.



Rennes (4-3-3) : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Martin, Santamaria (Tel, 87e), Tait (Majer, 75e) - Bourigeaud, Laborde (Guirassy, 74e), Terrier (Tchaouna, 84e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Dans le domaine du rêve, le RC Strasbourg n'a plus de limites.À la maison, les Strasbourgeois ont fait leur loi contre le Stade rennais (2-1), battu pour la deuxième fois d'affilée et rejoint par le Racing au classement ce mercredi soir. Les Bretons ont subi le pire scénario possible dans l'enfer d'une Meinau chaud bouillante. Les tribunes alsaciennes n'ont ainsi pas eu le temps de se refroidir, Habib Diallo profitant de la passivité de la défense rennaise et du capitaine Hamari Traoré pour récupérer le ballon dans la surface et allumer Doğan Alemdar. Une entame idéale pour les hommes de Julien Stéphan, qui ont resserré les lignes et laissé les visiteurs se casser les dents sur un bloc très discipliné. Sans Lovro Majer, resté sur le banc au coup d'envoi, Rennes a eu toutes les difficultés du monde à trouver des ouvertures. Les Rouge et Noir ont aussi péché dans l'efficacité : Flavien Tait a trouvé le haut de la barre ; Traoré a trop croisé sa tentative ; et Martin Terrier a buté sur Mats Sels.La deuxième a été la bonne pour le meilleur buteur rennais. Servi par Traoré, Terrier a déclenché une frappe soudaine pour inscrire son vingtième pion de la saison en championnat avec l'aide du poteau droit de Sels. Une domination récompensée puis un réveil strasbourgeois sonné par une « madjer » de Ludovic Ajorque repoussée par Alemdar. Beaucoup mieux sur le terrain que son adversaire, le Racing a ensuite été frustré par les montants, Nyamsi trouvant le poteau et Gameiro voyant sa tentative repoussée par Alemdar sur la barre. Le portier turc a finalement craqué une seconde fois sur un coup de tête victorieux d'Ajorque sur un centre de Kevin Gameiro. Le Stade rennais a même frôlé la correctionnelle, mais aussi l'égalisation, sauvée par Sels devant le jeune Mathys Tel. Conclusion : le podium ne tient plus qu'à un fil (ou plutôt une différence de buts avantageuse) pour les Bretons.Tout le monde veut prendre sa (troisième) place.