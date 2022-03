Strasbourg bat Monaco et s'installe provisoirement sur le podium

Strasbourg (3-5-2) : Sels - Perrin, Nyamsi, Djiku - Guilbert, Sissoko, Prić, Bellegarde (Aholou, 88e), Liénard (Caci, 79e) - Gameiro (Diallo, 78e), Ajorque. Entraîneur : Julien Stéphan.



Monaco (4-3-3) : Nübel - Sidibé (Vanderson, 46e), Disasi, Badiashile, Jakobs - Jean Lucas (Ben Yedder, 66e), Fofana, Tchouaméni - Diop, Volland (Boadu, 72e), Martins (Golovin, 72e). Entraîneur : Philippe Clement.

Une gueule de bois prolongée pour Monaco.Après sa défaite à Braga en Ligue Europa en milieu de semaine, l'ASM n'a pas confirmé son succès à Marseille en championnat en chutant sur la pelouse de Strasbourg (1-0). Sans Ben Yedder, laissé sur le banc au coup d'envoi, et dans un 4-3-3 où Jean Lucas n'a pas brillé en étant positionné plus haut, Monaco a rapidement laissé les clés de la rencontre à Strasbourg. En confiance et bien organisés, les Alsaciens s'en sont remis à un défenseur central pour faire la différence dans la surface adverse. À l'instar de Perrin quelques semaines plus tôt, Djiku a planté d'un superbe retourné acrobatique aux six mètres après un centre au second poteau de GameiroUn seul tir cadré en première période et un silence pesant de la part des gars de la Principauté, incapables de se révolter malgré les tentatives d'accélération de Martins et Diop. Ce sont même les Strasbourgeois qui ont continué de pousser pour se mettre à l'abri. En bon chef d'orchestre, Prcić a donné du boulot à la défense monégasque et à Nübel, décisif à plusieurs reprises face au milieu bosnien et chanceux au moment de voir la tête piquée d'Ajorque heurter la barre. En vie, mais dans le dur, Monaco n'a pas changé de visage après l'entrée de Ben Yedder à l'heure de jeu, même si Boadu et Golovin ont chacun eu une opportunité pour égaliser. Pas de quoi de faire trembler Sels ni Strasbourg, qui s'installe provisoirement sur le podium et met désormais six points dans la vue à son adversaire du jour.Le Racing de Julien Stéphan, c'est du sérieux.