Strasbourg fête bien son retour en Europe

D'abord menés au score par un Maccabi Haïfa réduit à dix durant toute la seconde période, les Alsaciens ont renversé les Israéliens grâce notamment à une entrée plus que réussie d'Adrien Thomasson et à leur supériorité numérique. De quoi ravir la Meinau, qui attend maintenant la confirmation dans une semaine afin de revivre des soirées européennes cette saison.

22 acteurs déjà dans le rythme

Thomasson en fait des tonnes

Strasbourg (3-4-1-2) : Sels - Djiku, Simakan, Koné - Aaneba (Thomasson, 46e), Fofana, Martin, Carole - Bellegarde (Zohi, 76e) - Da Costa (Liénard, 84e), Ajorque.Entraîneur : Laurey.



Maccabi Haïfa (4-4-2) : Haimov - Mabouka, Arad, Habashi, Gershon - Plakushchenko (Haziza, 67e), Ashkenazi, Lavi, Meir - Rukavytsya (Allyson, 91e), Shua (Menahem, 50e). Entraîneur : Balbul.

Par Florian Cadu

Question en apparence facile, mais qui amène une triple réponse : quels sont les avantages, pour l'équipe qui en profite, d'une faute réalisée par un arrière central coupable d'un tirage de maillot en tant que dernier défenseur dans sa propre surface de réparation juste avant l'entracte ? Un : le penalty offre une opportunité en or de faire trembler les filets. Deux : l'expulsion qui l'accompagne permet une supériorité numérique pour les 45 minutes suivantes. Trois : le coupable ne pourra pas être aligné au retour.Voilà les trois atouts que Strasbourg a vus, lorsque Habashi a commis l'irréparable à la 45minute de jeu. Les Alsaciens, en jambes lors de ce premier match de la saison, ont donc marqué, ont profité de leur nombre durant une période (deux autres buts marqués) et peuvent attendre la deuxième manche de ce deuxième tour de qualification pour la Ligue Europa avec optimisme. Car Habashi ne sera pas là, donc, mais surtout parce qu'ils auront deuxd'avance au coup d'envoi. Sympathiques, ces retrouvailles avec l'Europe !35minute, à la Meinau. Alors qu'il est dominé par les locaux, le Maccabi Haïfa se montre enfin dangereux : au bout d'une contre-attaque, Rukavytsya trouve le poteau de Sels. Un premier avertissement pour Strasbourg, et l'annonce de dix minutes de fin de première période un peu dingues. Car à partir de ce moment-là, tout va très vite dans cette rencontre de début de saison plutôt agréable et interrompue par des pauses fraîcheur : de loin, Plakushchenko tente sa chance quelques secondes après son partenaire et trompe Sels d'un tir flottant dévié.Cinq minutes plus tard, les Alsaciens parviennent à retrouver leurs esprits et à revenir dans le. Mieux : en plus d'égaliser sur penalty par Ajorque, ils évoluent à onze contre dix à la suite de l'expulsion directe d'Habashi pour un tirage de maillot sur Da Costa dans la surface de réparation. Pas immérité pour les Français, qui se procurent trois autres occasions franches (Bellegarde, Fofana et un Ajorque proche d'obtenir un deuxième péno) dans ce premier acte.Afin de profiter au maximum de sa supériorité numérique, Laurey s'essaye à un coup tactique dès la mi-temps en faisant entrer Thomasson à la place d'Aaneba. Bingo : l'entraîneur vient à peine de reposer ses fesses sur le banc que son remplaçant lui donne raison, en offrant l'avantage à Strasbourg grâce à un une-deux inspiré avec Ajorque. Ajorque-Thomasson, ou le binôme transformé en machine à frapper. Martin, Bellegarde et Da Costa s'y mettent également, si bien que les ballons fusent autour des cages d'Haimov.De son côté, le Maccabi Haïfa ne fait logiquement que subir. Aligner quatre passes consécutives paraît aussi compliqué que rafraîchir son corps un jour de canicule à Paris, même si les têtes israéliennes sont sous l'eau. Vicieux, Martin (servi par... Thomasson) chauffe encore davantage l'enceinte alsacienne en inscrivant le troisième pion à l'heure de jeu. Dès lors, la seconde pause fraîcheur ne peut faire que du bien aux visiteurs – malgré une barre transversale touchée par Sjiku –, mais ne leur suffit pas pour revenir au score – malgré une... barre transversale touchée par Haziza. Dernier round pour le troisième tour la semaine prochaine, avec un KO déjà dans l'air.