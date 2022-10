Strasbourg arrache le nul à Toulouse

Toulouse (4-3-3) : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere (Diarra, 74e), Spierings, Van den Boomen (Genreau, 90e+4) - Chaïbi (Onaiwu, 74e), Ratão (Birmančević, 81e), Aboukhlal. Entraîneur : Philippe Montanier.



Strasbourg (3-5-2) : Sels - Nyamsi, Le Marchand, Djiku (Perrin, 26e) - Dagba (Pierre-Gabriel, 60e), Bellegarde, Prcić (Mothiba, 60e), Thomasson (Aholou, 60e), Liénard (Delaine, 72e) - Gameiro, Diallo. Entraîneur : Julien Stephan.

Et le Téfécé se saborda.Nettement dominateur et en route vers un quatrième succès consécutif à domicile, Toulouse s'est écroulé pour offrir le point du nul aux Strasbourgeois (2-2) au bout d'un match où les deux équipes étaient venues pour jouer. D'ailleurs, les occasions se sont succédé dès les premières minutes. Dos au but, Van den Boomen a envoyé son retourné au-dessus (5), avant que Dupé ne s'interpose sur la volée de Liénard (8). Servi dans le dos de la défense, Aboukhlal est quant à lui venu buter sur la très bonne sortie de Sels (28) et a ensuite vu le portier alsacien se détendre au sol pour détourner sa frappe (29). Les Violets ont finalement fait la différence sur un énième corner, Rouault suivant parfaitement pour conclure dans la surfaceAprès la pause, le Stadium a de nouveau grondé : à l'issue d'un redoublement de passes, Desler a centré dans la course de Dejaegere. Supérieurs à leurs visiteurs, les Toulousains semblaient tout contrôler quand ils ont étalé un gros manque de maîtrise. Sur un centre parfait de Pierre-Gabriel, Mothiba est venu réduire la marque et relancer le suspense. Puis, au duel avec le Sud-Africain, Nicolaisen a manqué son intervention et touché le ballon du bras en retombant : deuxième jaune pour le défenseur, et penalty transformé par Gameiro en deux temps. À dix, les Pitchouns ont tenu bon malgré une nouvelle tentative de Gameiro sortie par Dupé (83) et une dernière frayeur après une intervention pas évidente de Rouault sur Le Marchand dans la surface (90).Un point partout, chacun trouvera des raisons de s'en contenter.