Stoichkov s'en prend à Setién et Bartomeu

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une pierre de plus de plus dans le jardin du Barça.Les critiques n'en finissent plus de pleuvoir sur le club catalan, déchu de son titre de champion d'Espagne cette semaine après une fin de saison affligeante. Cette fois, c'est au tour de l'ancienne légende du club Hristo Stoichkov de se défouler, avec dans son viseur Quique Setién et le président, Josep Maria Bartomeu. «» , a balancé le Ballon d'Or 1994 à l'attention de l'ancien coach du Bétis Séville, dans une interview à la chaîne mexicaine TUDN Mais le Bulgare n'en avait pas fini, et poursuit à propos de Bartomeu : «Prenez ça, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé.