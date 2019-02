Steven Nzonzi : « Adolescent, je n’étais pas du tout au niveau »

SO FOOT est allé à la rencontre du milieu de terrain de l’AS Roma, Steven Nzonzi.

De son essai non transformé au centre de formation du PSG à son entrée en finale de la dernière coupe du monde, le Francilien, 30 ans, revient sur les grandes étapes de sa carrière. Peu dire que beaucoup de chemin a été parcouru depuis l’adolescence, époque où on le surnommait « Snoop Dogg » et où le physique a longtemps été un frein sur le terrain.Pas évident d’être grand et maigre, durant l’âge ingrat. Steven Nzonzi l’avoue lui-même, son air nonchalant l’a plus souvent desservi qu’autre chose:Alors, pour percer, Nzonzi s’est exilé en Angleterre , à Blackburn puis à Stoke, pas les équipes les plus sexy, mais qui ont le mérite de l’avoir endurci.C’est véritablement à Séville, sous Unai Emery , qu’il est apparu sur les radars du football français. Même s’il a dû composer avec un paramètre particulier: les matchs sous 42 degrés.La suite est connue: une C3 avec le club andalou, l’appel avec les Bleus et puis, l’été dernier, le graal de tout footballeur. Ce qui fait que Steven Nzonzi n’est définitivement plus un anonyme aux yeux du public français. A son grand regret.L’interview complète du milieu défensif est à retrouver dans le SO FOOT 163 , en kiosque à partir de jeudi.