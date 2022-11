Steve Mandanda plus vieux joueur de l’histoire à disputer un match avec les Bleus

Steve Mandanda (37 ans et 247 jours) va devenir le plus vieux joueur de l'histoire à évoluer avec les Bleus devant Bernard Lama (37 ans et 148 jours) et Larbi Ben Barek (37 ans et 122 jours). #FRATUN — Stats Foot (@Statsdufoot) November 30, 2022

Loin d'être, le Steve.Titulaire cet après-midi pour ce troisième match de poule face à la Tunisie (16h), Steve Mandanda va donc connaître sa 35sélection avec l’équipe de France. Mais l’ancien doyen du Vélodrome devient surtout le plus vieux joueur de l’histoire des Bleus à disputer une rencontre (37 ans et 247 jours) et détrône donc un autre gardien, Bernard Lama (37 ans et 148 jours). Présent en tant que doublure lors des trois précédentes Coupes du monde, le champion en titre va disputer ce mercredi son deuxième match de Coupe du monde, le premier était en 2018 face au Danemark (0-0).Bien évidemment, sa série d’invincibilité doit continuer.