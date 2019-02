Steve Mandanda : « Les supporters ont tenu parole »

2

Steve ne se cache pas.Jeudi soir s'est tenue une réunion exceptionnelle entre les supporters, les joueurs et les dirigeants de l' Olympique de Marseille . À son issue, les supporters avaient accepté d'apaiser les tensions et de reprendre leurs encouragements.Présents en nombre du côté de Reims samedi soir, ils ont effectivement donné de la voix et poussé leur équipe alors que celle-ci était menée par les Rémois (nouvelle défaite 2-1).Coupable d'une faute de main sur le second but rémois, Steve Mandanda a mis en lumière la différence d'état d'esprit entre les supporters et les joueurs. «» , a reconnu le gardien international.Lucide Steve, lucide.