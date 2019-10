Steve Mandanda, énergie renouvelée

Hugo Lloris out, c'est Steve Mandanda qui tiendra les buts français ce vendredi en Islande. Un retour au premier plan plus rapide que prévu, alors qu'il voyait les portes de l'équipe de France se refermer doucement avant l'été. Reste à savoir s'il s'agit d'un dernier tour de piste ou si le portier de 34 ans a les ressources nécessaires pour s'imposer à nouveau sur la durée dans ce rôle de doublure officielle du capitaine Lloris.

Didier Deschamps l’avoue lui-même : «» Juste assez pour estimer que Hugo Lloris «» , sauf énorme surprise, à la suite de sa grosse blessure au coude samedi après-midi avec Tottenham . «, rapporte le sélectionneur.En revanche, Didier Deschamps s’y connaît en hiérarchie. Et c’est donc en toute logique que son remplaçant désigné dans les cages françaises soit le remplaçant annoncé. Sachant qu'au moment de la liste, DD avait précisé que «» , il n'aurait pas eu à confirmer ce lundi que «» . On ne peut plus limpide comme explication.Les deux portiers cohabitant dans le groupe France depuis 2009, ce genre d’information ne devrait occasionner aucune agitation. Parce que Steve Mandanda, quand il était disponible, a toujours dépanné en cas d’absence de Lloris, et cela fait quatre ans et demi qu’il n’a plus connu la défaite avec les Bleus (un amical perdu 1-3 contre le Brésil en mars 2015). Au Mondial 2018, c’est lui aussi qui a fait souffler le capitaine lors du match le plus chiant de la compétition face au Danemark (0-0). Bref, Steve a toujours été ce mec fiable... sauf ces derniers mois. Et c’est parce qu’il a été l’oublié des listes de Deschamps en juin et en septembre que le voir aujourd’hui assurer cet intérim reste un petit événement. Il y a encore un mois, Didier Deschamps l’invitait à s’armer d'un peu de patience avant de retrouver les Bleus. «» , s’expliquait alors le sélectionneur. Mais comme il paraîtrait que « les choses vont vite dans le football » , le malheur de Lloris, connaissant ici «» , donne l’occasion à Steve Mandanda de s’offrir un rab qui aurait bien pu être servi à d’autres.Pendant son absence, Alphonse Areola, Mike Maignan et même Benjamin Lecomte s’étaient placés pour prendre la succession de la légende marseillaise, en difficulté avec les résultats de son club et son embonpoint. Mais cette saison ressemble à une renaissance pour. Affûté après un stage à Merano cet été , le brassard de capitaine de l’OM redonné par André Villas-Boas, de nouveau décisif sur le terrain, voilà le vrai Mandanda retrouvé. «, observe son agent Stéphane Courbis dans les colonnes du» Une rigueur qui a fini par payer : les attaquants de Nantes, Dijon ou Rennes se sont cassé les dents sur lui, comme sur cette double parade folle face à Adrien Hunou . Avec 32 arrêts cette saison, il est le meilleur gardien dans ce domaine en Ligue 1.En plus de ses qualités retrouvées sur le terrain, Mandanda apporte d’autres garanties à Didier Deschamps que la jeune garde ne peut encore assurer : un certain leadership. Le forfait d'Hugo Lloris causant «» pour les Bleus, le sélectionneur assurait lundi pouvoir compter sur «» . L’Olympien fait partie de ceux-là, Deschamps soulignant encore jeudi «» . Chose que ni Areola, en phase d'adaptation au Real Madrid après avoir été débouté du PSG, ni Mike Maignan, découvrant encore le haut niveau, ne peuvent assurer dans des matchs aussi déterminants que ceux face à l'Islande et la Turquie. Deux rencontres qui peuvent aussi être un traquenard, et dans ce domaine, Mandanda a du métier. Encore vendredi dernier, c'est lui qui assurait le service après-vente après la défaite marseillaise à Amiens (3-1), évoquant «» et exhortant son groupe à «» . Un discours de patron malgré la débâcle, ce qui pourra même servir en cas de glissade sur un terrain gelé de Reykjavik...