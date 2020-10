Steve Finnan met en vente sa médaille de vainqueur de C1 en 2005

JS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ayant accumulé plus de trois millions d'euros de dettes suite à l'effondrement de son entreprise de développement immobilier, l'ancien latéral droit de Liverpool Steve Finnan a mis aux enchères plusieurs de ses biens les plus précieux.C'est ce que rapporte le, qui explique que le vainqueur de la C1 en 2005 a notamment mis en vente sa médaille d'or de la compétition, qui oscillerait entre douze et quinze mille euros. Il est aussi possible de trouver deux maillots dédicacés par le joueur, dont un datant de la finale d'une valeur de deux mille euros, et une réplique du trophée qui est estimée entre cinq et sept mille euros. Le bien le plus cher est une montre en or blanc de dix-huit carats qu'il a reçu après cette victoire européenne.Avis aux amateurs, tout les objets sont trouvables sur le site Graham Budd Option.