Sterling, un racisme aux visages multiples

Victime d'insultes discriminatoires le 8 décembre dernier face à Chelsea, Raheem Sterling a décidé d'ouvrir grand son gosier pour dénoncer une forme de racisme médiatique qui serait alimenté par certains journalistes. L'occasion de se pencher sur un phénomène plus diffus et pernicieux qu'il n'y paraît.



3

Sterling, cible prioritaire

[Thread] a selection of times when our national press have chosen to run stories on Raheem Sterling. 1. The one where Raheem was 'tired'. pic.twitter.com/6K3cHu6r7T — Adam Keyworth (@adamkeyworth) 28 mai 2018

La bourde de Stéphane Guy, le dérapage de Larqué

« La pertinence du débat se retrouve surtout autour de la question sociale »

Vidéo

Les failles du système

Par Adrien Candau

Propos de Karim Souanef recueillis par AC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Raheem Sterling a un drôle de rapport avec la chose médiatique. Et notamment avec les tabloïds anglais, dont il est devenu un constant objet d'attentions en tous genres. Et souvent pas à son avantage. Alors, après les insultes racistes dont il a déclaré avoir été victime contre Chelsea en Premier League , l'attaquant a décidé de balancer ses quatre vérités sur les réseaux sociaux. En reprochant aux médias d'outre-Manche «» par leur traitement différencié des joueurs selon leurs origines.L'attaquantprend notamment pour exemple «» Il affiche alors les captures d’écran de deux titres du. Les articles sont consacrés à deux de ses coéquipiers, Tosin Adarabioyo (prêté cette saison à West Bromwich Albion) et Phil Foden. Le premier titre évoque l’achat d’une maison à 2,25 millions de livres «» . Le second, l’achat d’une «» . Ce qui titille Sterling, c'est qu'Adarabioyo est noir, Foden blanc, et que cette différence de traitement que le quotidien anglais réserve aux deux joueurs n'est selon lui pas anodine. «» , ajoute l'ailier desDe quoi se demander si ce que dénonce l'international anglais est, comme il l'avance, le reflet d’une forme de discours stéréotypé qui imprègne subtilement les médias. De fait, Sterling a peut-être de bonnes raisons de fusiller une certaine presse qui ne semble décidément pas près de lui lâcher les basques. Le Twittos Adam Keyworth avait notamment répertorié le nombre de fois où les journaux anglais (et plus spécifiquement les tabloïds) avaient décidé de pondre des articles à connotation négative à l'encontre du joueur de Manchester City. La liste est interminable. Le procédé est d'autant plus douteux que ce ne sont invariablement pas les performances du joueur qui lui valent d'essuyer la critique médiatique, mais des comportements et choix que ce dernier a effectués dans sa vie privée, loin des prés.Le joueur serait-il pour autant victime de racisme de la part de certains médias britanniques ? En tout cas, le concept de racisme médiatique, lui, ne relève pas du fantasme paranoïaque. «» , relève Karim Souanef, maître de conférences à l'université de Lille, spécialisé dans l'histoire et la sociologie du journalisme sportif. «Quelques exemples parlants ? Cette sortie plus que maladroite de Stéphane Guy, sur le plateau dele 12 janvier 2015. Le journaliste faisait alors réagir Demba Ba aux récentes attaques djihadistes qui viennent de secouer Paris en lui demandant s'il se sent «» , avant de lâcher : «» Ou encore cette sortie malheureuse de Jean-Michel Larqué en direct sur RMC lors de la demi-finale du Mondial 2014 entre l'Argentine et les Pays-Bas. Alors qu'Ezequiel Lavezzi vient de déposer Bruno Martins Indi, l'ancien milieu stéphanois lâche un : «» Malaise.Pourtant, ces stéréotypes ne pullulent évidemment pas que dans le sport. «, confirme Karim Souanef.Pourtant, dans le cas de Sterling, les attaques subies par le joueur ne semblent a priori pas liées de près ou de loin à sa couleur de peau, au regard des Unes de la presse anglaise. «nuance Karim Souanef.De quoi créer une distance parfois infranchissable entre certains joueurs et les journalistes ? «poursuit Karim Souanef.Alors, si les médias sont coupables, sont-ils pour autant les seuls fautifs ? Pour Karim Souanef, les journalistes sont aussi victimes de la communication des clubs professionnels, qui leur laissent de moins en moins d'accès aux joueurs. «» De quoi complexifier un problème aux contours franchement vicelards, car souvent subtils : «, confirme Souanef.. »