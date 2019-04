Sterling publie un manifeste contre le racisme

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

J'accuse ! Raheem Sterling a publié ce mardi un manifeste contre le racisme dans le Times , où il propose notamment des solutions pour lutter contre ce fléau «» et «» . Ce manifeste, dont le titre est «» , a été signé par plusieurs grands noms du football ( Benjamin Mendy , David Ginola, Ruud Gullit ) et des personnalités politiques.» , explique l'attaquant de Manchester City Ses propositions : un retrait de neuf points en championnat et à trois matchs à huis clos en cas d'insultes racistes, avoir de plus en plus de personnes BAME (noir, asiatique et minorités ethniques) occupant des postes de direction dans les clubs et les instances dirigeantes, ne pas sanctionner les joueurs s’ils quittent le terrain lorsqu'ils sont victimes du racisme, inciter les médias à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du racisme...Raheem Starling.