Stéphanie Labbé prend sa retraite en pleine saison

D'un commun accord, le @PSG_Feminines libère @stephlabbe1 de ses derniers mois de contrat, celle-ci mettant un terme à sa carrière professionnelle.Le Paris Saint-Germain félicite Stephanie Labbé pour l'ensemble de sa carrière et lui présente ses meilleurs vœux de réussite. — PSG Féminines (@PSG_Feminines) January 19, 2022

AEC

Une gardienne qui a le sens du timing.Stéphanie Labbé, gardienne du Paris Saint-Germain âgée de 35 ans, met un terme à sa carrière professionnelle. Le club et la joueuse ont décidé «» , de la libérer de ses derniers mois de contrat. L’internationale canadienne avait débuté sa carrière professionnelle à l’âge de 23 ans en Suède, avant de faire une pause et de reprendre aux États-Unis. En 2018, elle avait même intégré l’équipe masculine de Foothills, à Calgary au Canada, mais les règlements de la ligue ne lui permettaient pas de participer aux matchs. Elle finit par retourner en Suède après un championnat américain glané en 2019-20 avec le North Carolina Courage. Elle avait rejoint le PSG à l’été 2021 et n’a joué que six matches sous la tunique parisienne.Internationale canadienne depuis 2008, Stéphanie Labbé a remporté huit ans plus tard la médaille de bronze lors des Jeux Olympique de Rio. La consécration arrivera quatre ans après, lorsque le Canada remporte la médaille d’or aux JO de Tokyo. Après avoir effectué plus de 150 matchs professionnels, la gardienne de but participera à son dernier rassemblement avec son équipe nationale, en avril prochain. «» précise le club.Pour Labbé, la messe est dite.