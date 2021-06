Stéphanie Frappart nommée quatrième arbitre d'Italie-Turquie

Analyse, paris à prendre & meilleurs bonus : retrouvez notre pronostic Turquie - Italie pour le match de ce soir ! AL Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La France entre en lice avant le match des Bleus.Après avoir été la première femme à arbitrer une rencontre de Ligue des champions en décembre dernier (Juventus-Dynamo Kiev), Stéphanie Frappart va devenir ce vendredi la première femme à officier durant un Euro et ce... dès le match d'ouverture. Si le Néerlandais Danny Makkelie sera l'arbitre central du duel attendu entre l'Italie et la Turquie à Rome (21 heures), la Française sera le quatrième arbitre et pourrait le remplacer au pied levé en cas - d'improbable - pépin musculaire.Également première femme au sifflet lors d'un match de Ligue 2 (2014), de Ligue 1 (2019) et d'une Supercoupe d'Europe (Liverpool-Chelsea en août 2019), Frappart pourra compter sur sa bonne étoile : Makkelie avait été l'arbitre du fameux Serbie-Portugal (2-2) refusant un but valable à un Cristiano Ronaldo fort courroucé et auteur d'un jet de brassard La pionnière de toutes les pionnières.