Stéphanie Frappart élue meilleur arbitre féminine du monde

Stéphanie frappe fort.L'arbitre internationale française Stéphanie Frappart a été élue ce lundi meilleure arbitre féminine du monde pour l'année 2019 par la Fédération internationale de l'histoire du football et de la statistique (IFFHS). En tout, ce sont 90 experts et journalistes du monde entier qui ont pris part au vote et, avec 233 points, la Française a largement devancé la Russe Anastasia Pustovoitova (93 points) et l'Allemande Bibiana Steinhaus (75 points).Cette récompense vient couronner une année de rêve pour la native d'Herblay-sur-Seine : outre sa promotion en Ligue 1, elle a eu l'honneur d'arbitrer la finale de la Coupe du monde féminine et la finale de la Supercoupe d'Europe masculine. Chez les hommes, c'est le Slovène Damir Skomina, au sifflet lors de la dernière finale de C1 entre Liverpool et Tottenham, qui a été récompensé.Clément Turpin a lui pris la septième place de ce classement.