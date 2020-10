Stéphane Moulin : « Je trouve que mon équipe a montré un visage plutôt joueuse »

1

SO, au Parc des Princes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jeu, set et match.Défait 6-1 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germai, Angers a vécu une soirée compliquée. Pour autant, Stéphane Moulin, présent en conférence de presse, a voulu garder que le positif de cette rencontre tout en refusant d'admettre que son équipe, venue en 5-4-1, a joué de manière défensive : «Après avoir regretté le probable départ de Rayan Aït-Nouri dans les prochaines heures, l'entraîneur d'Angers a adressé quelques louanges à son adversaire du soir : «C'est la faute à pas de chance. Et à Neymar. Et à Mbappé. Et à Icardi. Et à Draxler. Et à Pavlovic.