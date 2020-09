Jobard : « On a volé la victoire à mes joueurs »

A.Bi, à Dijon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Dijonnais l’ont franchement mauvaise, et on peut difficilement leur donner tort. Le penalty accordé à Andy Delort à deux minutes de la fin du temps réglementaire, pour une faute du défenseur anglais Jonathan Panzo, ne passe pas, et il leur faudra quelques heures pour digérer cette décision arbitrale qui les a privés, sans doute, d’une première victoire en 2020-2021. «(M. Petit)» , a râlé Stéphane Jobard. L’entraîneur du DFCO avait beaucoup de mal à contenir sa colère. D’ailleurs, avant de se pointer en salle de presse, il a fait un petit détour pour aller dire poliment, car c’est un garçon bien élevé, mais fermement, ce qu’il pensait de cette décision. «Les images, vues et revues en tribune de presse, montrent un très léger contact entre Panzo et Delort, lequel n’a pas oublié d’en rajouter. «» , a lâché, dépité, le défenseur dijonnais Fouad Chafik. Invité à développer son sentiment sur ce fait en particulier et l’arbitrage de M. Petit en général – les Bourguignons ont notamment réclamé un penalty pour une supposée main montpelliéraine dans la surface en seconde période – l’international marocain n’a pas voulu en dire plus. «» Une façon polie de dire que ses coéquipiers et lui avaient tout de même l’impression de s’être fait avoir par ce coup de sifflet cruel.Jobard est allé un peu plus loin en livrant le fond de sa pensée sur la façon dont son équipe est parfois arbitrée. «» En revanche, Michel Der Zakarian n’a rien trouvé à redire sur ce penalty tardif accordé à son équipe. «» Der Zak a aussi reconnu que son équipe s’en était plutôt bien sortie avec ce match nul. «» De l’avis unanime des dijonnais, les Héraultais ne sont pas les seuls…