« Waldemar Kita a individualisé un projet collectif »

Disparu en avril 2018, Henri Michel aurait eu 73 ans cette semaine. Roi du timing, Waldemar Kita a donc annoncé ce mardi l'inauguration d'une statue en hommage au meilleur joueur de l'histoire du FC Nantes, qu'il dévoilera samedi soir à l'occasion de la réception du Paris Saint-Germain. L'idée est belle… si ce n'est qu'elle provient de l'association À la nantaise, complètement zappée des plans du dirigeant polonais dans cette histoire. Éric Swidurski, membre fondateur de cette asso, l'a forcément mauvaise.

Inauguration d'une statue d'Henri Michel samedi : la réaction d'A la nantaise pic.twitter.com/Ez4ZYdDQGr — A la nantaise (@a_la_nantaise) October 27, 2020

« C’est l’antithèse de l’esprit d’Henri Michel et ça va à l’encontre du joueur qu’il était. Il était LE joueur qui faisait briller le collectif et ses partenaires. Là, on va se retrouver avec trois personnes qui inaugurent cette statue. »

Une statue issue d'un projet individualiste. Dans une cour dont l'accès n'est pas accessible à tous. Et une inauguration dans l'intimité, coupé des supporters. Est-ce qu'on peut faire plus FC Kita que ça ? #RendezNousLeFCN #CasseToiKita https://t.co/JvyXe6ajJh — Poussin (@ZeSultanOfSwing) October 27, 2020

« Kita a clairement manqué une opportunité de réconciliation avec les supporters. »

« On pourrait partir sur un autre projet. Il y a quelques années, nos adhérents avaient choisi les onze légendes du FC Nantes. On pourrait immortaliser cette équipe sur une fresque. »

Propos recueillis par Félix Barbé

Dans un premier temps, comme nous avions pour objectif d’en construire une depuis deux ans et demi, on ne pouvait que se féliciter que celle-ci voie le jour. Puis, très vite, on s’est dit que c’était quand même dommage que toute une action collective soit détruite. On avait sollicité des supporters avec une levée de fond. On avait aussi fait appel à la générosité des ex-footballeurs des sélections qu’Henri Michel avait connues comme joueur ou comme coach, ce qui avait débouché sur un très joli tournoi des légendes, avec des anciens du FC Nantes, des Bleus, du Maroc et de la Côté d’Ivoire. Au final, tout ça se termine à cause d'une personne qui se la joue solo, et qui décide de faire la statue de son côté, sans la moindre concertation avec les supporters ou la métropole.Après une première levée de fonds, il était prévu qu’il y ait des concertations entre la métropole, le FC Nantes et, qui devaient définir notamment l’endroit où placer la statue. Là, on nous dit qu’elle va être située dans la cour intérieure de La Beaujoire, ce qui veut dire que seuls les ayants droit pourront l’approcher. C’est bien dommage qu’elle soit prévue dans un lieu qui n’est pas ouvert au public.On va effectivement peser pour que cette statue soit accessible à tout le monde, en sollicitant la mairie. Sachant queLa Beaujoire est un édifice public, et que Waldemar Kita ne peut pas mettre tout et n’importe quoi à n’importe quel endroit. Il est simplement locataire.C’est l’antithèse de l’esprit d’Henri Michel et ça va à l’encontre du joueur qu’il était. Il était LE joueur par excellence qui faisait briller le collectif et ses partenaires. Là, on va se retrouver avec trois personnes qui inaugurent cette statue. Il aurait mérité un évènement où étaient mêlés les supporters, les anciens joueurs et dirigeants du FC Nantes. Il va être privé de tout ça.On réfléchissait à quelle posture choisir, quels matériaux utiliser... Mais forcément, tout ce travail tombe à l’eau.Il a été invité à chacun de nos évènements mais n’a jamais répondu, hormis sur le tournoi des légendes où il est venu sur le tard. Il n’y a pas de dialogue. Waldemar Kita ne discute pas avec les supporters.Dès le lendemain du décès d'Henri Michel, on avait déjà des articles dans les journaux où on appelait à lancer une levée de fonds... Alors, non : très sincèrement, cette idée, ce n'est pas la sienne..Je préfère dire qu’il a individualisé un projet collectif. Il suffit de voir les réactions sur la Twittosphère : beaucoup de supporters regrettent ce fameux « projet individualiste » . Mais le projet n’est pas individualiste à la base puisqu’il part d’une action collective. Il a été transformé en projet individuel par une personne qui la joue tout le temps perso...S’il y a une chose qui pouvait être fédératrice et qui faisait consensus entre les supporters, les partenaires, les anciens du FC Nantes et la direction, c’était la statue pour Henri Michel. Là, Kita a clairement manqué une opportunité de réconciliation avec les supporters. Mais de toute façon, est-ce qu’il la souhaite ? C’est dommage qu’un oligarque fasse de la récupération sur une action qui se voulait collective et populaire.Ça va changer quoi pour lui ? À défaut de résultats, à défaut d’une politique de formation, à défaut d’une équipe et de joueurs qui jouent au football, il aura enfin laissé une trace dans le club avec cette statue. J’imagine qu’il n’y a que ça qui l’intéresse. Il faut que dans 50 ans, on parle encore de Kita à Nantes.Deux statues d’Henri Michel à Nantes, ça n’aurait pas d’intérêt. On va simplement sonder nos contributeurs - qui étaient plus de 300 - et la métropole. Un peu plus de 6000 euros avaient été récoltés, et on ne compte pas les laisser dans nos caisses. On peut rembourser les contributeurs qui le souhaitent, mais on pourrait aussi partir sur un autre projet. Il y a quelques années, nos adhérents avaient choisi les onze légendes du FC Nantes. On pourrait immortaliser cette équipe sur une fresque, idéalement proche de La Beaujoire. Pour l’instant, c’est juste une idée.Ce qui est certain, c’est que cette façon de procéder va à l’encontre de ce que ce club a représenté pendant 40 ans au plus haut niveau national et européen. Les supporters avec qui j'ai discuté sont tous tristes de la façon dont ça se termine, et auraient préféré une statue pensée par tous et accessible pour tous.