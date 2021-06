Martin Dúbravka meilleur gardien de la phase de poules de l'Euro

3.2 - Martin Dubravka a "évité" à son équipe d'encaisser 3.2 buts de plus qu'elle n'aurait dû en concéder, plus que tout autre gardien lors de la phase de poules de cet #EURO2020. Consolation. #SLO pic.twitter.com/ozbpzbrJnE — OptaJean (@OptaJean) June 24, 2021

AL

Avis aux procureurs de la toile.Malgré une grosse boulette et une ouverture du score offerte à l'Espagne ce mercredi, qui a lancé une machine grippée vers la manita , Martin Dúbravka peut définitivement être rassuré sur son Euro. Au-delà de son penalty arrêté devant Morata et même si sa Slovaquie s'est pris une valise finale dans la chaleur de Séville, le portier de 32 ans aura été, sur cette phase de poules, le meilleur gardien statistiquement parlant.Au niveau des buts évités (3,2), il n'y a effectivement pas débat d'après le très fiable OptaJean. Sans le natif de Žilina, Marek Hamšík & cie auraient même sans doute déjà été éliminés avant la dernière journée, tant Dúbravka a écœuré les Polonais en ouverture avant de longtemps retarder l'échéance devant Isak et la Suède. Remarquable cette saison encore en Premier League, bien que souvent livré à lui-même, le dernier rempart de Newcastle a également été le portier le plus sollicité en 2019-2020 et celui auteur du plus d'arrêts.Muraille silencieuse.