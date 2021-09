Star en Colombie, narcotrafiquant en Europe : la double vie d'Antony de Ávila

Ancien international colombien, star de l'America de Cali, Antony de Ávila a été arrêté le 21 septembre 2021 à Naples. Il était recherché par la justice italienne depuis 2004, pour production et trafic international de drogue.

Vidéo

Corps de ferme, trafic international de drogue et cartel de Cali

Arrestation en maillot de l'America de Cali

Un message lunaire

Mensaje del « Pipa » hace 2 semanas...? pic.twitter.com/ZP55PYW9AO — América Store Colombia (@MegaStore_Co) September 23, 2021

Par Éric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 22 juin 1994 est un jour tristement célèbre dans l’histoire du football colombien. Ce jour-là, la Colombie s’incline 2-1 face aux États-Unis lors du deuxième match de poule du Mondial 1994, avec notamment un but contre son camp d’Andres Escobar . Dix jours plus tard, le défenseur colombien « coupable » de l’élimination sera assassiné par Humberto Muñoz Castro, à Medellín. Ce 22 juin 1994, sur la pelouse du Rose Bowl de Pasadena, outre le malheureux Escobar, on retrouve des joueurs qui ont écrit la légende du football colombien, comme Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla ou encore... Antony de Ávila.Peu connu en Europe, cet attaquant de poche, surnommé(le Schtroumpf) pour sa toute petite taille (1,60m) n’est pas n'importe qui en Colombie. Il est le recordman de buts de l’America de Cali (169 pions), le sixième meilleur buteur de l’histoire de la Copa Libertadores, et un septuple vainqueur du championnat colombien. Il est même entré dans la légende en 2009 quand, dix ans après avoir pris sa retraite, il avait rechaussé les crampons pour un contrat de quelques mois avec l’América de Cali, à 46 ans. Et pourtant, on découvre aujourd’hui qu'Antony de Ávila avait une double vie. Footballeur star en Amérique du Sud et trafiquant de drogue en Europe.L’histoire est tout simplement improbable. Depuis sa deuxième retraite footballistique, en 2009, on n'avait pratiquement plus entendu parler d’Antony de Ávila. Quelques posts Instagram, tout au plus. L’ancien international semblait avoir opté pour une vie calme, paisible et rangée. Il y a quelques années, il avait racheté un vieux corps de ferme, qu’il a transformé en maison d’hôte. Il y vit encore aujourd'hui, y loue des chambres, et la petite entreprise tourne grâce à sa réputation.Sauf que, ce 21 septembre 2021, la police de Naples annonce que De Ávila a été arrêté à Naples. Et là, les informations s’enchaînent. Le joueur était en réalité recherché depuis 17 ans par la justice italienne. Les faits qui lui sont reprochés ? Production et trafic international de drogue, rien que ça. Jamais personne n'en avait parlé, jamais l’enquête n'avait fuité. Le seul lien connu entre De Ávila et le trafic de drogue, jusqu’ici, était une dédicace qu’il avait faite en 1997, après un but marqué lors d’un match Colombie-Équateur. Ce but avait été dédié aux frères Rodríguez Orejuela, deux gros poissons du cartel de Cali, détenus à l'époque à la prison de Bogotá. Il s’était justifié en expliquant que les frangins l’avaient aidé lorsqu'il était plus jeune., avait-il alors déclaré.(les frères Rodríguez Orejuela, NDLR)En réalité, la relation entre les trois hommes était bien plus profonde. Ils étaient amis, mais aussi partenaires de « travail » , déjà à l’époque.Mais les faits qui sont véritablement reprochés à De Ávila, ceux pour lesquels il était poursuivi, remontent à 2001. Ils auraient été commis à Naples et à Gênes, selon le. À cette époque, la police de Naples croit savoir que De Ávila est lié à un gang de narcotrafiquants sévissant aux Pays-Bas. Ávila est alors accusé de prétendue production et trafic international de drogue, et va même passer quelques jours en prison sur le territoire italien. Il est néanmoins libéré rapidement, faute de preuves contre lui. L’enquête s’est toutefois poursuivie, et de nombreuses informations concordantes ont permis de l'identifier comme l’un des hommes au centre du trafic. Son nom figurait notamment dans les archives du groupe qui importait de grandes quantités de drogue chez nos voisins néerlandais. Un mandat d'arrêt poura donc été émis à son encontre le 22 décembre 2004, assorti d'une peine de prison de douze ans. L'ancien joueur était donc officiellement recherché depuis par la justice italienne.Cette cavale a duré 17 ans, et s'est interrompue ce 21 septembre, lorsque De Ávila a été arrêté lors d'une opération menée par les enquêteurs du commissariat Vicaria-Mercato, qui l’ont pris en filature et chopé non loin de la Porta Capuana. De Ávila était accompagné de deux trafiquants de drogue napolitains, avec lesquels il avait été déjà lié des années auparavant. Toujours selon le, la rencontre aurait eu pour but de reprendre les contacts entre le Colombien et les trafiquants. Dans un entretien accordé à l’émission, de BLU Radio, le journaliste du(quotidien napolitain) Giuseppe Grimaldi raconte que lorsqu'il a été interpelé, De ÁvilaEncore plus étrange, juste après son arrestation, les médias colombiens ont diffusé une vidéo extraite du smartphone de De Ávila, tournée il y a quelques semaines... aux Pays-Bas. On y voit l’ancien international, seul dans la rue, s’adresser à la caméra comme s’il s’adressait à quelqu’un. Mais qui ? Son discours est pour le moins lunaire.Bref, la drogue, c’est mal.