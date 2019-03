Stade rennais, sèche tes larmes

Ils se sont battus, ils ont perdu, l'aventure s'achève. Si gagner permet de franchir les étapes, perdre permet à un groupe d'apprendre et de grandir. Cette défaite à l'Emirates doit être un acte fondateur pour le Stade rennais de Stéphan.

La mesure du fossé

Par Maxime Brigand, à l'Emirates Stadium

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et puis, le deuxième acte commence. Il y a d'abord, le fil conducteur : conserver sa personnalité, vivre et non se replier, se pointer sur scène «» . Ensuite, le lancement des dialogues, la gestion des échanges et des quelques monologues entamés par desvenus pour «» . Prise de conscience, il est 21h15, on jette un œil à la table de marque : jeudi soir, le Stade rennais, qui arrivait en huitième de finale de la Ligue Europa pour tout gagner, a tout perdu en quinze minutes, laissant dans un premier temps filer l’avance qu’il avait validée une semaine plus tôt chez lui, s’ouvrant dans un second à une secousse encore plus importante. Sur le bord du plateau, Julien Stéphan, jeune guide d’une troupe de rêveurs qui grimpait pour la première fois un col d’une telle catégorie, comprend : «» Oui, une semaine après avoir roulé Arsenal en Bretagne (3-1), les Rennais ont été éjectés de l’Emirates (3-0) et de la Ligue Europa.Oublions un temps le résultat. On savait qu’ Arsenal était supérieur au Stade rennais, Julien Stéphan le savait, tout le monde le savait. Ce qu’on ne savait pas, en revanche, en arrivant à Londres, c’est jusqu’où était capable de nous emmener cette équipe enthousiasmante et terriblement joueuse lorsqu'elle se donne les moyens de son expression collective. Ce qui nous amène à nous concentrer uniquement sur la performance, là même où, jeudi soir, certains hommes (Sarr, Grenier, Ben Arfa...) ont pu mesurer la taille du fossé qui sépare le haut niveau du très haut niveau. «, a expliqué Stéphan après la rencontre.De son côté, le supporter de football est habitué à assumer les défaites. Celui du Stade rennais peut-être un peu plus que les autres, mais cette campagne européenne aura permis d’offrir un regard neuf sur un club qui ne cesse de structurer depuis plusieurs années, qui a prouvé par l’aventure qu’il avait de l’audace dans les veines, mais aussi un peuple derrière lui, un vrai. Jeudi soir, à l’Emirates, les 5000 supporters bretons auront été difficiles à sortir et auront même eu le luxe de voir Salma Hayek agiter sous leur nez un maillot de Sarr comme une gosse de dix-huit piges. L’image était belle alors qu’à quelques mètres de là, Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud ne savaient plus trop où aller, rincés par des semaines émotionnellement riches et une dynamique positive qui vient de se casser d’un coup, brutalement. Voilà Julien Stéphan face à un premier vrai défi : trouver le bon ressort pour garder ce groupe psychologiquement droit et le pousser vers la quête d’une finale de Coupe de France Rennes a aussi une fin de championnat à assurer et une nouvelle dynamique sportive à sécuriser. Cette aventure ne doit être qu’un début car perdre fait partie du jeu. Ce qui compte maintenant, c’est la façon de se souvenir, la façon de tomber, la façon d’apprendre. L’expérience, c’est avant tout ça : apprendre à perdre, face à plus fort que soi et aux «» . Un nouvel acte commence.