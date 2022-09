Stade brestois-Belaïli : un divorce inévitable ?

Pour ne rien arranger au début de saison compliqué du Stade brestois, une nouvelle vague vient de faire tanguer le navire breton : Youcef Belaïli aurait décidé de rompre son contrat selon plusieurs médias algérien. Une information formellement démentie par le club finistérien.

Retards, condition physique moyenne et facture de 50 000 euros

Par Thomas Morlec

. C’est par ces mots que Saïd Fellak, journaliste de, a allumé la mèche lundi. Une des pistes pour comprendre ce supposé désaccord : la mise au banc du joueur lors du déplacement à Paris. Une information détonante confirmée par Mehdi Amazigh Dahak, fondateur et directeur de publication du sérieux. Contacté, le Stade brestois s’est montré surpris de l’affolement autour de son cas avant d’assurer qu’aucune demande formelle du joueur ou de ses représentants ne leur avait été envoyée. Appelé en sélection pour cette trêve internationale, le Fennec est censé retrouver le chemin du centre d'entraînement ce mercredi, ou jeudi en fonction des vols retours, comme son compatriote Islam Slimani. Le club finistérien confirme qu’un point est prévu entre Grégory Lorenzi, le directeur sportif, et les internationaux à leur retour pour faire un premier bilan du début de saison. De son côté, le père et agent du joueur, Abdelhafid Belaïli n'a pas donné suite à nos sollicitations.Arrivé en provenance du Qatar SC lors de la dernière journée du mercato hivernal 2022, l’ailier de 30 ans, qui serait pourtant l’un des joueurs préférés de l'entraîneur Der Zakarian, aura soufflé le chaud et le froid lors de ses premiers mois avec son nouveau club (3 buts en 13 matchs). L’international algérien, arrivé à la fin de sa pige au mois de juin après une fin de saison canon, était déjà pressenti sur le départ cet été. Lors d’une interview donnée au Télégramme en mai, quelques signes d’hésitations sur son futur apparaissaient déjà :Finalement, l’histoire ne s’arrête pas là. L'Algérien rempile pour une saison supplémentaire le 10 juillet dernier. Une nouvelle qui ravit les supporters brestois , conscients du potentiel du joueur. Ailier gauche très technique, il est capable de faire de vraies différences et d’avoir des inspirations géniales comme son déboulé face à Clermont à Le-Blé ou encore ce magnifique pion face à Monaco . Mais mis à part ces quelques fulgurances, le natif d’Oran s’est surtout montré irrégulier.Titulaire à quatre reprises cette saison, l’homme aux 40 sélections avec l’Algérie a délivré deux passes décisives en six matchs, mais n’est pas encore parvenu à s'adapter complètement à la Ligue 1. Mis à part contre Bordeaux l’année dernière, il n’a jamais joué un match en entier. Son manque de professionnalisme a souvent été pointé du doigt, notamment à cause de ses retards aux entraînements et sa condition physique pas toujours optimale.révèle que le joueur aurait même envoyé son cousin à sa place pour réaliser une batterie de tests médicaux en juillet dernier avant le stage de pré-saison à Dinard. Pire, ses déboires extra sportifs exaspéreraient le club. Selon, une facture de 50 000 euros de travaux de rénovation dans la maison qu’il louait au Relecq-Kerhuon n’aurait pas plu à la direction brestoise, pas habituée à gérer ce genre de cas.Après huit mois chez les, Youcef Belaïli est à la croisée des chemins. S’il quitte la Bretagne en résiliant son contrat, il laissera un goût d’inachevé aux supporters du Stade qui se sont rapidement attaché à son profil atypique et spectaculaire, capable de dynamiter des rencontres ternes, ce qui lui a valu d’être souvent ovationné à Francis Le-Blé. Après son passage fantomatique à Angers en 2017, son arrivée dans le Finistère semblait être l’occasion parfaite pour lui de redorer son image et d’enfin lancer sa carrière en Europe. Au vu de son potentiel, il est difficile de ne pas être frustré en voyant sa trajectoire, mais la saison est encore longue et Belaïli a tout à fait sa place dans un onze brestois assez emprunté offensivement. À 31 ans, un retour dans le Golfe Persique serait la piste privilégiée en cas de départ. Si la tendance se confirme, ce serait une issue bien décevante pour les deux partis pour qui cette aventure était un pari. Les heures qui arriveront seront décisives dans ce dossier dont Brest, 19au classement, se serait bien passé.