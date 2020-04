Spring Race : 6 millions d'€ garantis à gagner chez ZEturf !

Envie de parier ce week-end mais vous en avez déjà marre du championnat biélorusse ? Testez les paris hippiques chez ZEturf avec notamment 6 millions d'euros garantis à gagner dimanche en jouant à une sorte de Loto du turf

Vous le savez, en cette période de confinement, la majorité des compétitions sportives sont annulées. Cependant, une discipline résiste (encore et toujours) à l’envahisseur : celle des courses hippiques aussi appelées turf.Ce dimanche, avec la Spring Race, vous pouvez tenter de gagner unesuravec les paris verticaux, pour une mise de base de seulement 6 centimes d’euros.Oui oui, vous avez bien lu. 6 centimes d’euros pour gagner des millions.Vous êtes débutant dans l'hippisme ? Pas de panique, vous pouvez être l’heureux gagnant puisque cette Spring Race est en quelque sorte un loto du turf.propose depuis quelques semaines des paris verticaux, avec des jackpots ultra intéressants de plusieurs centaines de milliers d’euros.Le principe est simple : trouver les gagnants d’une sélection de 7 ou 8 courses hippiques qui se passent en Suède (il n'y a plus de courses en France en raison du confinement).L’idée est de mutualiser les mises des parieurs du monde entier et donc de proposer des jackpots de plusieurs millions d'euros à gagner.- le V86 le mercredi avec comme but de trouver les 8 gagnants des 8 courses hippiques proposées avec une mise de base de 3 centimes.- le V75 le samedi avec comme but de trouver les 7 gagnants des 7 courses hippiques proposées avec une mise de base de 6 centimes.- le Grand Slam 75 le dimanche avec comme but de trouver les 7 gagnants des courses proposées avec une mise de base de 12 centimes. Ici, si vous êtes l’unique gagnant, votre gain est garanti quel que soit le montant de la cagnotte constituée par les parieurs.Jusqu’au dimanche 12 avril,célèbre le printemps avec la Spring Race, la semaine du V75.L’opérateur propose chaque jour un pari vertical V75 dans lequel vous devez trouver les 7 chevaux gagnants des 7 courses hippiques sélectionnées.Dimanche,mettra en jeu une cagnotte de(au final elle devrait même comporter plusieurs millions supplémentaires).Si vous êtes le seul à trouver les 7 bons chevaux gagnants des 7 courses, l’intégralité de la cagnotte sera à vous. Si vous êtes plusieurs, elle sera partagée entre tous les gagnants du rang. Les rangs 5 et 6 seront également payés afin de redistribuer au plus grand nombre.Cette Spring Race est uniquement disponible sur ZEturf !- Inscrivez-vous et faites un premier dépôt minimum de 20€ (votre premier dépôt est doublé dans la limite de 20€).- Envoyer vos justificatifs d'identité + RIB, validez votre adresse mail et placez un premier pari de 1€ minimum pour obtenir un montant identique au premier bonus, soit ici 20€ supplémentaires.- Confirmez votre compte avec le code d’activation reçu par courrier et placez un premier pari de 1€ minimum pour obtenir un montant identique au premier bonus, soit ici 20€ supplémentaires.- Recevez 10% de vos mises jouées pendant les 30 jours suivant l'obtention du 3ème bonus, dans la limite de 70€.- Recevez 10% de vos mises jouées pendant les 30 jours suivant l'obtention du 4ème bonus, dans la limite de 120€.La mise de base du pari vertical V75 de dimanche est de seulement 6 centimes d’euros.Avec 6 centimes d'euros, vous pouvez choisir 1 cheval par course dans chacune des 7 courses comme dans cet exemple.Vous pouvez augmenter vos chances de gains en ajoutant plusieurs chevaux par course, ce qui aura pour effet d’augmenter le nombre de combinaisons jouées. Par exemple, pour 200 combinaisons, le ticket coûte seulement 12€.- dans la course 1 vous sélectionnez 2 chevaux,- vous en sélectionnez 1 seul dans la course 2,- 5 dans la course 3,- 1 dans la course 4,- 2 chevaux dans la course 5,- 2 dans la 6- et enfin 5 chevaux dans la dernière course hippique.Pour calculer le nombre de combinaisons, multipliez vos chevaux entre eux. Dans notre exemple : 2x1x5x1x2x2x5 = 200 combinaisons.Pour connaître le prix de votre ticket, vous multipliez le nombre de combinaisons par la mise de base qui est de 6 centimes. Soit 12€ ici pour 200 combinaisons jouées. C’est vraiment un bon plan.Vous l’avez compris, plus vous sélectionnez de chevaux, plus vous avez de combinaisons et donc plus le prix de votre ticket augmente et plus vous avez de chances de gagner !Et si vous n'avez vraiment aucune idée de quels chevaux choisir, vous pouvez allez écouter les pronos du driver et dirigeant d'écurie Björn Goop surMaintenant c’est à vous de jouer. Bonne chance à tous !