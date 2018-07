Soviets, Yougos et «  communistico »

Un temps alliés face au capitalisme occidental, la Yougoslavie de Tito et l'URSS de Staline sont devenus adversaires lorsque la République des Balkans a décidé de ne pas s'inféoder au régime soviétique. Une coopération puis un antagonisme qui se sont reflétés à travers le football des deux pays. La rivalité atteindra son paroxysme lors des Jeux olympiques de 1952, à Helsinki, où les deux sélections s'affrontent lors d'un derby communiste inédit.



Amitiés socialistes

La rupture

Tito, radio et « Communistico »

Une histoire de come-back

Par Adrien Candau

Propos de Hrvoje Klasić recueillis par AC

Mars 1945. Au sortir de la guerre, une aube rouge se lève sur les Balkans : la République fédérative populaire de Yougoslavie prend forme, avec à sa tête le Maréchal Tito . À des centaines de kilomètres de Belgrade, on image Joseph Staline se frisant la moustache de contentement. Le secrétaire du PC en est alors convaincu : l'URSS vient de voir émerger un nouvel allié dans sa lutte contre l'impérialisme occidental. Des ponts doivent être créés entre les deux nations. Économiques, politiques... Et sportifs. Le football, évidemment, sera l’un des vecteurs utilisés pour renforcer l'amitié entre les Soviétiques et leurs frères des Balkans.Le premier septembre 1945, une délégation de dirigeants sportifs soviétiques, experts, enseignants, entraîneurs et athlètes sont ainsi envoyés partager leur savoir-faire en Yougoslavie. L'entraîneur de football Mikhail Tovarovski en profite pour donner à Belgrade une conférence de trois heures où il explique comment est structuré le football en URSS. Un football alors conquérant et compétitif : «» , pose Hrvoje Klasić, historien croate, auteur de «. »» Bref, la Russie veut transmettre son savoir-faire au petit frère Yougoslave, y compris dans le domaine du sport. Tito , pourtant, a de la suite dans les idées. Sa Yougoslavie ne se limitera pas à être un poste avancé soviétique ou un état subordonné aux exigences de Staline. S'il reste fidèle au socialisme, il accepte néanmoins les crédits américains du plan Marshall. Il a aussi pour projet la création d'une Fédération balkanique regroupant la Yougoslavie et d'autres états, et qui ne serait pas inféodée à Moscou. Staline fulmine et ne tarde pas à sévir. En 1948, Tito est exclu du, l'organisation centralisée du mouvement communiste international, et l'union soviétique cesse toute forme de coopération avec Belgrade (). Le football yougoslave se construit alors indépendamment de son homologue russe.L'équipe nationale intègre notamment certaines compétitions où l'URSS ne participe pas encore, comme les Jeux olympiques. «, explique Hrvoje Klasić.» En attendant que Moscou se décide à goûter aux olympiades occidentales, la Yougoslavie, elle, se distingue en obtenant la médaille d'argent au tournoi de football des JO de 1948. Quatre ans plus tard, aux Olympiades de 1952 à Helsinki, l'URSS est néanmoins présente pour la première fois. «, poursuit Hrvoje Klasić.» Un commandement qui concerne bien entendu l'équipe de football.Problème : après avoir remporté une rencontre préliminaire face à la Bulgarie, l'URSS tombe sur le rival yougoslave dès le premier tour de la compétition. L'avant-match sera bien sûr teinté de considérations politiques. La presse yougoslave ne cesse de publier des messages à destination des joueurs, soutenus par les plus grandes personnalités du pays. Les Soviétiques, déjà à l'écart du village olympique, renforcent leur isolement en prenant soin de limiter au maximum leur contact avec les médias. On raconte même que les dirigeants des deux nations auraient tenu à soutenir leurs équipes respectives., précise Hrvoje Klasić.Pas de pot pour le grand manitou yougoslave, la rencontre accouche finalement d'un 5-5 épique. «, avance Klasić.À l'époque, ni prolongation ni tirs au but. Il faut rejouer le match. Cette fois-ci, la Yougoslavie s'impose 3-1. Explosion de joie et de fierté au pays. À Belgrade, des citoyens marchent, torches à la main, dans les rues pour fêter la victoire. À Zagreb, la circulation est paralysée à cause du trop grand nombre de personnes qui envahissent les rues. Les journaux locaux, eux, ne cesseront de présenter cette victoire comme le symbole de la supériorité du modèle socialiste yougoslave sur son précurseur soviétique.À des centaines de kilomètres de là, en Finlande, les joueurs en font autant : les premiers yougoslaves qui s’expriment à la radio après le match s'enthousiasment d'avoir «» . Dans la foulée, l'équipe envoie un télégramme à Tito où l'on peut lire ceci : «» Le onze yougoslave atteindra même la finale du tournoi olympique, où il s'inclinera face à la grande Hongrie de Puskás. Symboliquement, le succès est immense. Même si la mémoire collective a un peu tendance à l'oublier., nuance Hrvoje Klasić.» Pourtant, ceux qui ont été témoins des événements n'oublieront jamais la portée de cette victoire yougoslave : «