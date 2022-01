Southampton résiste à Manchester City

Southampton (4-4-2) : Forster - Walker-Peters, Bednarek (Lyanco, 71e), Salisu, Perraud – Redmond (Elyounoussi, 46e), Ward-Prowse, Romeu, Armstrong (Diallo, 81e) - Adams, Broja. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, De Bruyne – Sterling (Jesus, 60e), Foden, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.

Coup de frein pour City.Même s'ils caracolent toujours en tête du championnat, lesne sont pas parvenus à enchaîner une treizième victoire de suite en Premier League. Au St Mary's Stadium, les hommes de Pep Guardiola ont dû se contenter du nul contre une valeureuse équipe de Southampton (1-1).Il faut dire que lesont été cueillis à froid par les locaux. Alors qu’on attendait plutôt un Kyle Walker décisif, on a finalement eu Kyle Walker-Peters ! Le latéral anglais de 24 ans a perforé la défense de City sur son flanc droit et combiné avec Redmond pour ouvrir le score d’un extérieur catapulté dans les filets d'Ederson. Sans une position de hors-jeu de Broja et un penalty finalement invalidé, lesauraient même pu aggraver le score. Malgré 75% de possession, il aura fallu attendre la 26minute pour voir le premier tir de City. C’est à partir de là que les partenaires de Kevin de Bruyne se sont montrés un peu plus dangereux. Raheem Sterling a d’abord manqué de réussite sur une frappe enroulée après un magnifique crochet (34) avant de manquer une énorme balle d'égalisation seul face à Forster.En seconde période, le match s’emballe. Broja deux nouvelles occasions coup sur coup pour doubler la mise, mais il perd son face-à-face avec Ederson (52) et voit sa tête s’écraser sur le poteau (53). Un manque d’efficacité préjudiciable car en face, Manchester City a du répondant. Si Pep Guardiola décide de faire rentrer un vrai numéro 9 en la personne de Gabriel Jesus (60), c’est bien le défenseur Aymeric Laporte qui remet City sur de bons rails grâce à un coup de casque sur coup franc. Cela n'a pas suffi au leader, incapable de renverser son adversaire du jour, De Bruyne et Jesus touchant notamment les montants dans les vingt dernières minutes.Après douze victoires consécutives en Premier League, City voit sa série s'arrêter. Un bel exemple de triskaïdékaphobie, comme on appelle la peur du chiffre 13.