Southampton renverse Leicester, Fulham trompe Brentford

Renversés, les. Alors qu'il pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score peu après l'entracte par Maddison, Leicester (une seule unité au compteur) s'est finalement incliné à domicile contre Southampton. Qui peut remercier Adams, auteur d'un doublé et bourreau d'un adversaire désormais relégable. Dure, la vie de Premier League.Sur le gong. Sans l'égalisation tardive de Gray, Everton n'aurait actuellement toujours pas de point dans ce début de championnat anglais. Car face à Nottingham Forest, lesont encore craqué et laissé Johnson tromper leur défense. Heureusement, le seizième du classement a réagi. Sans pour autant éteindre le risque d'une (nouvelle) saison galère.Oui, Zaha peut toujours gagner un match à lui tout seul. Aidé par Mateta, qui a enfoncé le clou à vingt minutes du terme, le joueur de Crystal Palace a trouvé la faille par deux fois pour dégoûter Aston Villa et placer son club en dixième position avec une première victoire. Les, qui ont pourtant bien démarré avec unprécoce de Watkins, se retrouvent quatorzièmes. Vite, la suite.Un héros qui s'appelle Mitrović, comme d'habitude. Auteur d'une saison phénoménale en 2021-2022, l'attaquant repart sur les mêmes bases avec trois buts en autant de journées. Surtout, ses réalisations offrent des points à son équipe. Ce samedi, Fulham s'est ainsi imposé en toute fin de rencontre grâce à son homme providentiel, qui a planté à la 90minute. Avant ça, lesavaient pris de l'avance via des pions de Reid et Palhinha en première période. Mais Brentford est revenu dans la partie, Nørgaard et Toney faisant trembler les filets… pour rien.