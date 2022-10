Southampton rattrape Arsenal par le col

Bazunu - Lyanco, Ćaleta-Car, Salisu, Perraud - Elyounoussi, Ward-Prowse, Diallo, Armstrong (Edozie, 80e) - Armstrong (Walcott, 73e), Aribo (Adams, 73e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Ramsdale - White (Tierney, 72e), Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Ødegaard (Vieira, 83e), Partey, Xhaka - Saka, Jesus, Martinelli (Nketiah, 71e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Les autres résultats :

Southampton faible face aux faibles, et fort face aux forts ?Après avoir déjoué les plans de Chelsea et donné du fil à retordre à Manchester United en début de saison, Southampton s'est de nouveau fait remarquer en accrochant le leader Arsenal (1-1) ce dimanche au St Mary's Stadium. Seizièmes au coup d'envoi, lescommencent pourtant difficilement la rencontre, puisque Granit Xhaka - en pleine bourre - fait de nouveau parler sa précision du pied droit en demi-volée pour prendre à revers Gavin Bazunu. La première période est d'ailleurs à sens unique pour les, qui peinent néanmoins à convertir leurs grosses opportunités (25, 39, 44) et laissent leurs adversaires en vie.Grave erreur, puisque les hommes de Ralph Hasenhüttl se rebiffent au retour des vestiaires en recollant grâce à une superbe action initiée par Mohamed Elyounoussi et conclue par Stuart Armstrong. Lesse montrent de plus en plus menaçants, mais ni Romain Perraud (67) ni Joe Aribo (70) ne portent l'estocade fatale tandis que Martin Ødegaard voit son but libérateur refusé pour un ballon sorti hors des limites du terrain quelques secondes auparavant (79). Fin de série pour lesaprès quatre victoires consécutives, et pas de dixième succès en onze rencontres de championnat. Ce qui n'empêche pas les joueurs de Mikel Arteta de conserver la tête du classement, avec deux longueurs d'avance sur Manchester City.Cette saison de Premier League s'annonce incroyablement intense, dans la lutte au sommet.