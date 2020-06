Southampton met le couteau sous la gorge de Watford

Watford (4-2-3-1) : Foster - Kiko, Dawson, Cathcart, Masina (73e, Holebas) - Hugues (73e, Welbeck) , Capoue - Sarr, Doucouré, Pereyra (73e, João Pedro) - Deeney. Entraîneur : Nigel Pearson.



Southampton (4-4-2) : McCarthy - Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand - Smallbone (65e, Armstrong), Ward-Prowse, Romeu, Redmond - Long (75e, Adams), Ings. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Et dire qu'avec un tel buteur, Southampton n'est que treizième de Premier League...Grâce notamment aux seizième et dix-septième but en championnat de Danny Ings, qui se propulse comme deuxième meilleur buteur de Premier League derrière Jamie Vardy, Southampton s'est facilement défait d'une bien faible équipe de Watford (1-3) ce dimanche. Sous la menace d'une relégation, Watford joue en plus la peur au ventre. Même face à Southampton, qui reste sur trois défaites en quatre matchs. Logiquement, c'est donc l'inévitable Danny Ings qui ouvre la marque dès le quart d'heure de jeu pour les. Auteur d'un bon décrochage et étrangement seul au centre du terrain, leanglais se fraye un chemin jusqu'à la surface et trompe Ben Foster d'une redoutable frappe de buteur (16, 0-1). Groggy, mais pas KO, Watford tente tant bien que mal de se réveiller.Mais les hommes de Nigel Pearson manquent cruellement de qualité technique pour faire fructifier leurs bonnes intentions, notamment en début de seconde période. D'autant qu'à l'arrière, cela ne respire pas la sérénité du côté des. L'incorrigible Ben Foster, plus largué que jamais, offre ainsi le but du break à Ings après une relance désastreuse (71, 0-2), avant de laisser tout son côté gauche ouvert sur un coup franc à l'entrée de la surface. James Ward-Prowse, pas le plus mauvais dans l'exercice, ne se fait pas prier pour accepter le cadeau (81, 1-3). Dommage car entre-temps, l'éminent Danny Welbeck – sorti du banc – avait permis aux siens d'y croire en poussant Jan Bednarek à la faute d'un excellent centre au cordeau (78, 1-2).Las, les pensionnaires du Vicarage Road Stadium ont l'occasion de basculer dans la zone rouge en cas de succès de leurs concurrents directs tandis que lesont quasiment validé leur maintien.