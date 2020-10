Southampton fait chuter Everton

Southampton (4-4-2) : McCarthy - Bertrand, Vestergaard, Bednarek, Walker-Peters - Romeu, Armstrong (Diallo, 86e), Redmond, Ward-Prowse - Ings, Adams (Nlundulu, 89e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Everton (4-3-3) : Pickford - Digne, Godfrey, Keane, Mina - Sigurðsson (Delph, 58eeeEntraîneur : Carlo Ancelotti.

GM

Première défaite de la saison pour Everton.Surprenant leader du championnat, Everton a pourtant bien commencé son match. Sigurðsson tape la barre dès la 20minute et les hommes de Carlo Ancelotti vont regretter cette occasion. Car en face, Southampton prend confiance et joue ses coups à fond. Quelques minutes plus tard, Ward-Prowse joue le une-deux après un superbe enchaînement et s’en va casser la cage de Pickford. Dix minutes plus tard, Charlie Adams double la mise. Les Toffees sont menés logiquement 2-0 à la mi-temps, et l’addition aurait même pu être plus salée sans l’intervention de la VAR juste avant la pause.En deuxième période, Everton presse les cages de McCarthy, mais lesconcentrés ferment bien le jeu. Au contraire, Soton reste calme et fait courir les actuels leaders de Premier League. Évidemment, à force de se fatiguer, on s’énerve. Suite à une perte de balle, Lucas Digne veut se rattraper et marche sur le talon de Walker-Peters. Kevin Friend, l’arbitre peu amical de la rencontre, dégaine le rouge. Jusqu’au coup de sifflet final, les joueurs de Ralph Hasenhüttl vont se contenter de gérer cette équipe d’Everton qui commence à percevoir ses limites.La saison se durcit pour les