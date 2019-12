Southampton et Sheffield enchaînent, Norwich déçoit

7

Avec seulement quinze points chacun, Aston Villa et Southampton étaient respectivement 17et 18de Premier League avant cette rencontre de la peur. Et forcément, quand les, incapables de l'emporter en championnat depuis un mois, perdent sur blessure John McGinn dès la 8minute, leur entrejeu devient encore plus friable. Lesn'en demandaient pas tant, et à la suite d'un face-à-face manqué par Shane Long, Danny Ings n'a plus qu'à pousser le cuir au fond (0-1).Dix minutes plus tard, sur un corner tiré par James Ward-Prowse, le défenseur central Jack Stephens saute plus haut que tout le monde et fait le break (0-2). La messe est dite au retour des vestiaires, quand Marvelous Nakamba rate complètement sa relance, et que Ings punit Villa pour la seconde fois (0-3). La magnifique réduction du score de Jack Grealish n'y change rien (1-3), les joueurs de Dean Smith perdent, laissant Villa Park dans le désarroi, encore une fois.Incapables de gagner à Carrow Road depuis le 14 septembre, et une victoire de prestige contre Manchester City , lesde Daniel Fark savaient qu'une victoire contre lesleur permettrait d'entamer le Boxing Day avec confiance. Pour cela, rien de mieux que mettre l'intensité nécessaire dès l'entame de la rencontre. C'est ce que les coéquipiers de Teemu Pukki font tout au long du premier acte.Et logiquement, ils sont récompensés quand le jeune Todd Cantwell aligne Rui Patrício après une mauvaise relance de la défense des(1-0). Problème, au retour des vestiaires, Norwich ne parvient pas à la mettre au fond une seconde fois, et encaisse un but du Franco-Marocain Romain Saïss (1-1). À dix minute du terme, lesperdent tout, quand Raúl Jiménez crucifie le pauvre Tim Krul (1-2). Les supporters Carrow Road l'ont mauvaise, et ils ont raison.Pour la réception de Sheffield, Graham Potter avait décidé de reconduire son quator offensif composé d'Aaron Moy, Pascal Groß, Leandro Trossard et Neal Maupay. Mais ce dernier, buteur contre Crystal Palace ce lundi (1-1), n'a pas réussi à tromper la vigilance de Dean Henderson. Le portier dess'est même mué en passeur décisif peu avant la demi-heure de jeu, quand son dégagement a permis à Oliver McBurnie de marquer, bien aidé par la mésentente de la charnière centrale adverse (0-1). Dominateurs, lesne reviendront pas, et laissent filer à nouveau filer trois points à domicile. À l'inverse, Sheffield continue sa marche en avant, et grimpe provisoirement à la 5place de Premier League. Costaud.