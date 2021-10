Southampton bat Leeds, Brighton accroché

Les résultats :





But : Broja (53e) pour les Saints





Buts : Ings (48e) et Mcginn (68e) pour les Villans // Saiss (80e) et Coady (85e) pour les Wolves





La première période, ça compte pour du beurre.En parallèle des deux Manchester, il y avait trois autres rencontres de Premier League programmées à 16 heures ce samedi après-midi. Il était possible d'arriver en retard pour chacune d'elles puisqu'il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir des filets trembler. Cela a notamment été le cas à Villa Park, où des petits chanceux ont pu assister à un nul spectaculaire entre Aston Villa et Wolverhampton (2-2). Les locaux ont pensé faire le plus dur en plantant deux fois grâce à Ings et Mcginn, mais lessont revenus dans la partie en l'espace de cinq minutes avec deux pions marqués par Saiss et le capitaine Coady suite à deux corners. Une belle réaction des visiteurs, 8et toujours proches des places européennes.De son côté, Brighton n'a pas profité de sa visite chez la lanterne rouge Norwich pour ramasser trois points dans sa besace (0-0). Au terme d'une rencontre très décevante, lesn'ont pas trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois d'affilée après leur nul contre Arsenal avant la trêve. Ce point de consolation leur permet tout de même de se faufiler provisoirement dans le top 4 du championnat, loin devant Leeds, qui a rechuté à Southampton (1-0). Dans ce match de mal classés, lesont décroché leur première victoire de la saison grâce à un missile de Broja et dépassent leur adversaire du jour, premier non-relégable au classement.Pas simple ce début de saison pour Marcelo Bielsa.