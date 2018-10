Soumah : « C'est sympa de croiser l'OM avec une équipe chypriote »

L’ancien défenseur amiénois Richard Soumah avait quitté la Ligue 1 en 2017 pour rejoindre le Maccabi Petah Tikva (Israël). L’été dernier, il a rejoint Chypre et l’Apollon Limassol. Jeudi en Ligue Europa, le Franco-Guinéen va croiser Marseille et sa défense en souffrance. Un match qui ne laisse pas insensible les cinq Français de l’équipe insulaire, comme nous l’a expliqué Soumah, juste avant l’entraînement de mercredi.

Le stade sera bien rempli, et l’ambiance sera assez chaude. C’est un match important pour les deux équipes. On a perdu à Rome face à la Lazio (1-2), et Marseille s’est incliné chez lui contre Francfort (1-2). Ce ne sera pas malheur au vaincu, mais ce serait bien de prendre des points. Nous ne sommes pas vraiment les favoris de ce groupe, mais on croit en nos chances. Comme je ne parle pas le grec, je ne sais pas ce qui se dit dans les journaux, mais j’ai cru comprendre que ce match est très attendu ici.Dylan, c’est un match particulier pour lui, car il est né à Marseille. Certains vont affronter l’OM pour la première fois. On en parle pas mal entre nous. L’OM, c’est un nom, une institution. C’est sympa de se dire qu’on va croiser un grand club français avec une équipe chypriote, lors d’un match de Coupe d’Europe. Le foot permet de vivre des choses comme ça. C’est aussi pour ça que je suis venu à Chypre. J’aurais pu rentrer en France. J’avais des contacts avec le Red Star. Mais je voulais continuer à faire mon petit tour, à découvrir.Oui, c’est ce qu’on peut penser. Car en championnat, les Marseillais viennent de subir plusieurs défaites assez lourdes, contre Lyon (2-4) et Lille (0-3).Leur défense semble fébrile, mais il faut quand même se méfier et ne pas croire que ce sera facile. C’est une très bonne équipe, capable de réagir. Elle traverse une période un peu compliquée, elle a des joueurs blessés, mais dans ce groupe, c’est un des favoris avec la Lazio. L’OM va vouloir réagir. Et nous, on a besoin de points aussi. À Rome, même si nous avions montré de bonnes choses, les Italiens méritaient de gagner.Il y a cinq ou six équipes qui se détachent vraiment, qui ont le plus de moyens, et donc les meilleurs effectifs. Pour les autres, c’est un peu plus compliqué. Pour l’instant, je ne peux pas vraiment me faire une idée précise, car nous n’avons pas encore affronté les gros. Dimanche, on va jouer contre l’Omonia Nicosie, un des plus grands clubs du pays. Apollon est une formation qui joue de manière offensive, et jusqu’à maintenant, on a eu à affronter des adversaires un peu prudents, avec un bloc bas. On m’a dit aussi que les ambiances étaient très chaudes lors des grosses affiches. On verra bien.C’est assez fréquent à Chypre, d’après ce que j’ai compris. Je m’explique : le pays est sympa, il fait beau et chaud, il y a la mer, les villes comme Limassol sont assez festives. Il y a des joueurs qui sont un peu venus en vacances et c’est pour cela que les clubs font signer un an avec une option pour une saison supplémentaire, pour voir comment ça se passe. Ils sont prudents. Je peux le comprendre : ici, tu peux vite te laisser aller si tu n’es pas assez sérieux.J’ai eu cette proposition d’Apollon, qui était qualifié pour la Ligue Europa. Cette expérience me tentait. En Israël, j’ai vécu des bons moments. Même si le niveau était assez inégal. Tactiquement, c’est un championnat où il y a pas mal de lacunes. On voit qu’ils veulent s’améliorer, qu’ils travaillent pour. Mais par rapport à la France par exemple, il y a moins d’esprit d’équipe. C’est peut-être un peu plus individualiste dans le comportement. Sinon, j’ai eu un peu de mal à me faire payer dans les temps mes derniers salaires. En revanche, il y a un niveau technique plutôt correct, de bonnes ambiances lors de certains matchs, et l’expérience de vie a été très positive.