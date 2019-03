Soprano Football Club

Le 7 mars 1999, HBO diffusait « Boca » , épisode 9 de la première saison des Sopranos, lors duquel Tony Soprano et ses potes se rendent à un match de foot féminin. Étude de la société US à travers la vie d’un parrain de banlieue, la série de David Chase n’oubliait donc pas d’aborder ce phénomène naissant au pays d’Hope Solo. Or, si l’épisode est superbe, le côté « soccer » laisse un peu à désirer.

Le ballon est loin des cages, les joueuses adverses sont lentes. Et pourtant, en tribunes, Carmela Soprano, épouse du parrain non officiel de la pègre du New Jersey, peine à contenir ses émotions. En tailleur beige, une croix en argent autour du cou, elle implore sa fille, gardien de but, de «» . Elle se tourne vers son mari et assure ne pas pouvoir regarder. Le passage est absurde. Finalement, Meadow Soprano capte une frappe molle sans problème, puis relance au pied. Ses parents exultent, elle rougit et laisse éclore un sourire bourré de fierté. Derrière la caméra ce jour-là, le réalisateur Andy Wolk, aussi, est soulagé. «, souffle-t-il encore."s’il te plaît, attrape ce ballon, rien qu’une fois." » De quoi expliquer le sourire extatique de la jeune femme, libérée. À moins que cette joie démesurée, à la suite d'une action banale, ne soit que la conséquence embarrassante de l’incapacité chronique du septième art à magnifier le football côté terrain. Un problème insoluble, qui n’allait certainement pas être résolu par une équipe de télé américaine du XXsiècle.Aujourd’hui directeur de la formation chez les Blackhawks de Scottsdale, en Arizona, Doug Shank fait figure d’expert lors du tournage. Depuis 1995, il est alors l’entraîneur de l’équipe féminine la plus redoutable du New Jersey, celle du lycée de Roxbury. «» , précise-t-il fièrement. Excitées d’être engagées comme extras par HBO, ses joueuses doivent plus jouer la comédie que jouer au football. Une tâche qui s’avère vite fastidieuse. «, rigole-t-il.» Coach Shank ajoute que la reprise risque d’arriver vite et qu’elle pourrait faire mal à l’actrice. L’équipe du tournage l’ignore. La lycéenne frappe la balle de volée et Jamie-Lynn Sigler se met à pleurer. «Encore plus drôle : la tenue de Don Hauser, l’entraîneur de Meadow et ses copines, qui se pointe avec une casquette de base-ball rouge baissée sur les yeux, une veste à boutons assortie et un sifflet autour du cou. «, se remémore Shank, en secouant la tête.» Pourtant, une partie des costumes fait l’objet d’une réflexion poussée. Dans le rôle de Hauser, on retrouve Kevin O’Rourke, depuis croisé dans la peau du maire d’Atlantic City dans, autre série HBO. «, affirme-t-il, avec un air satisfait.Dans l’épisode, alors que le coach Hauser est débauché par une école plus à sa mesure, le gang de Tony tente de le retenir, en lui offrant une télé surdimensionnée. L’entraîneur refuse avec véhémence, tout de tweed vêtu, «» . Pour ce qui est de son rôle d’entraîneur, O’Rourke interroge celui de son fils. «» Et comme la plupart de ses semblables à l’époque, le coach du fils O’Rourke, bénévole, n’a pas vraiment beaucoup joué au soccer dans sa vie. C’est peut-être ce manque d’expertise qui amènera le plus gros bide de l’épisode, quand Hauser gueule en plein match «» , de manière aussi improbable qu’incompréhensible. «, se justifie-t-il.» Doug Shank, qui avait oublié la scène, éclate de rire et confirme : «Le jour du tournage, le 31 juillet 1998, dans une chaleur étouffante, Shank est en revanche plus irrité qu’amusé par les incohérences de l’épisode, jusqu’à ce qu’il « s’embrouille » avec Andy Wolk, le réalisateur, qui refuse de suivre ses conseils. Finalement, le litige est réglé par le véritable patron du plateau. «, se souvient-il."Tu vas faire ce qu’il te dit de faire, quand il te dit de le faire."» Forcément, face au mètre 85 de Gandolfini, Andy Wolk obéit. «, se rappelle Shank, en écarquillant les yeux.» Entre Doug Shank et James Gandolfini, pourtant, le courant passe bien. Tellement que le regretté acteur propose au jeune entraîneur de reprendre le rôle du coach, sans succès. Consciencieux, Gandolfini pose beaucoup de questions. Sur le sport lui-même et sur la manière dont se comportent les. «, reprend Shank.» La figure duen colère est développée dans l’épisode par le personnage de Silvio des Sopranos qui, les cheveux plein de gomina, bondit sur la pelouse pour contester une décision arbitrale. Quatre saisons plus tard, la sœur de Tony Soprano, Janice, ira encore plus loin en cassant le nez d’uneadverse.En dehors du terrain, la qualité de l’épisode est évidemment tout autre. Dans l’équipe de Meadow, on retrouve la fille d’Artie Bucco, copain restaurateur du gang de Tony que l’on apprend à aimer et mépriser de la première à l’ultime saison. Le personnage est joué par John Ventimiglia, un New-Yorkais d’origine sicilienne et le seul membre du casting à non seulement aimer le soccer, mais à l’avoir aussi pratiqué étant gamin. «, sourit-il sous sa moustache.» Un peu plus tard, en travaillant dans une pizzeria de Brooklyn qui vibre à chaque Coupe du monde, John comprend l’importance du soccer sur la terre de ses ancêtres. Alors quand vient cet épisode, il tient à insérer une touche personnelle. «, narre-t-il.» C’est en partie cette science du détail qui a fait le succès du premier fleuron d’HBO.Saga sur la pègre,est aussi une série sur la famille. Le quotidien de Tony Soprano oscille entre activités illégales et une existence de père banlieusard totalement normale, dont les enfants font forcément du sport. En 1999, année où la sélection US féminine remporte un deuxième titre mondial, de surcroît à domicile, le soccer est déjà devenu l’un des deux sports par défaut des jeunes Américaines. Avec le softball comme principal concurrent. Cet épisode inscrit Tony et sa bande dans la normalité de l’Amérique de l’époque. «, reprend Ventimiglia.» Jusqu’à un certain point. Alors que Meadow avoue à son père que le coach Hauser a couché avec la star de l’équipe, Tony réfléchit à comment le punir. Dans le scénario original, la bande sectionne les parties intimes de Don Hauser et le laisse se vider de son sang. Craintifs, les décisionnaires d’HBO demandent une réécriture. Au dernier moment, Tony rappelle Silvio , garé devant la maison de l’entraîneur qui est arrêté par la police. Une décision qui permet une scène de fin touchante. Proche de Gandolfini, décédé en 2013, Ventimiglia est encore ému. «"Je n’ai fait de mal à personne."» À ce moment de la série, Tony cherche encore une issue, une voie autre que celle de la violence de son monde, qui passe par aller voir les matchs de foot de sa fille. Pour Doug Shank, l’épisode a permis de briser des barrières. «, réfléchit-il.